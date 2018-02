Mennyiért autózhatunk a csúcs Daciával? Teszteltük, kiszámoltuk

Az egyik legdrágább Dacia, a Sandero Stepway dízelmotoros verziója járt a Bukszánál. Elmondjuk, mennyibe kerül vele autózni.

Hajszálon múlik, hogy ne kelljen azt mondanom, hülye, aki nem ezt veszi, ugyanakkor a botrányos ülés ellenben megbocsáthatatlan - ezt írta laptársunk, a Totalcar.hu a magyarországi Dacia-paletta egyik legjobban felszerelt modelljéről és a rászerelt műanyagok miatt a többi Daciánál csinosabb a Sandero Stepway 1,5 literes dízelmotoros verziójáról.

A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig arra volt kíváncsi, hogy a sok szempontból, leginkább az alacsony ára miatt jó vételnek mondható autóval mennyiért lehet autózni.

Mekkora a gázolajszámla?

Az autóval közel 1200 kilométert mentünk, városban, országúton, sztrádán, kipróbáltuk azt is autópályán, hogy 90 km/h-nál mennyi a fogyasztás. A teszt során a végeredmény 5,2 literes fogyasztás lett, de a városban sem ment 5,6-5,8 liter fölé a fogyasztás. A város-országút etapokon pedig volt 4,6-4,8 fogyasztásra is példa. A már említett takarékos menet - autópályán 90-100-zal - pedig alig több mint 4 literre jött ki a fogyasztás. Az autó fedélzeti számítógépe ebből a szempontból kicsit csalóka, mert rendre 2-3 decivel nagyobb fogyasztást mért. Nem kell neki hinni.

Az 5,2 literes átlagos fogyasztás alapján, ha valaki évente 10-15 ezer kilométert tesz meg az autóval, akkor a jelenlegi gázolajárral számolva évi 191-287 ezer forintos kiadással számolhat. Öt év alatt pedig közel 1-1,5 millió forint lesz az üzemanyagszámla.

Mire kell még költeni?

A szóban forgó Sanderóra a legolcsóbb kötelező biztosítás évi 50-60 ezer forint biztosítási adóval együtt, ami - a biztosítási díjak változatlanságát feltételezve - 5 év alatt 250-300 ezer forintos tételt jelentenek. A cascóval együtt már 160-180 ezer lesz az éves biztosítási számla, 5 év alatt pedig durván 800 ezer forint mehet el rá.

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy bár a Daciák az értékvesztést nézve jól állnak, de ettől még ez tetemes tétel. Az Eurotaxtól kapott adatok alapján az autó évi 10 ezer kilométeres futásteljesítménnyel öt év múlva 2,2 millió forintot érhet, ha 15 ezret megy az autó évente, akkor pedig 2,1 millió forintra csökken az értéket. Mivel újonnan 3,52 millió forintba kerül, ez azt jelenti, hogy öt év alatt durván 1,34-1,44 millió forintot veszít az értékéből.

Mennyi megy el összesen?

Az üzemanyaggal, biztosítással és értékvesztéssel együtt a szalonból 3,52 millióért elhozható Dacia Sandero Stepway 1,5 dci öt év alatt futásteljesítménytől függően 2,5-3,1 millió forintot visz el, ha csak kötelező biztosítást kötünk az autóra. Amennyiben casco is lesz rajta 5 éven keresztül, 3,1-3,7 millió forintba kerül a fenntartása. Erre az összegre jön még a kötelező szervizek és az egyéb - esetleges - javításokra fordítandó kiadás.

Így mér a Buksza (módszertanszerűség):

A kötelező felelősségbiztosítási díjak az online biztosítási kalkulátorok adataiból származnak (új belépő, 42 éves budapesti XI. kerületben élő férfi, kedvezmények nélkül). A biztosítási díjak változását nem lehet pontosan előre jelezni, ezért az ötéves időtávon a most érvényes árak szorzata szerepel a költségek között. A fogyasztásnál a kalkulációhoz használt üzemanyagár a legfrissebb, a KSH által közölt forintos literenkénti átlagárból adódik. A biztosítási díjhoz hasonlóan az üzemanyagárat is lehetetlen pontosan prognosztizálni, ezért itt is a jelenleg érvényes árakból erednek az ötéves használatra vonatkozó kiadások. Az adatok 2018. januárjában érvényes árakon (gázolajár, biztosítás) alapulnak, ezért később az adatok elavultak lehetnek.