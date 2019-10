Messi és Maradona is őt imádja

Ha olyan karórára vágyik, mint amilyet Messi és Ronaldo is hord, akkor most licitálhat rá 4,7 millió forinttól a BÁV óraárverésén. Ezen a héten a könyvritkaságokat gyűjtők is örülhetnek, Jókai Mór első kiadású kötetei is kalapács alá kerülnek, köztük a Jókai által Erzsébet királynénak készített borítójú Az élet komédiásai című regény is.

Axioart , 2019. október 21. hétfő, 08:01 Fotó: Axioart - Hublot Bing Bang, a 2012-es labdarúgó Eb-re kiadott limitált széria

A luxus luxusa is felvonul a BÁV Zrt. október 21-ei óraárverésén a MOM Kulturális Központban. A 180 tételt felsorakoztató árverés nyugat-európai színvonalú: neves márkák mérnökileg is izgalmas óráira és gyűjtői darabokra licitálhatnak az érdeklődők. 200 éves, különleges zsebórák és modern karórák is helyet kaptak az anyagban.

Az aukció legdrágább tétele a focihoz kötődik. Megszámlálni is nehéz, hogy hány világhírű futballista kedvence a Hublot Big Bangje. Ha Pelé, Messi, Ronaldo vagy a rögtön két Hublotot viselő Maradona után mi is hasonló karórára vágyunk, akkor 4,7 millió forinttól licitálhatunk rá az árverésen.

Az aukció egyik kiemelkedő tétele az ikonikus Rolex GMT-Master II karóra lesz, amelynek 1955-ben bemutatott eredeti modellje pilótáknak készült, ez volt a PanAm légitársaság hivatalos időmérője is, de a világutazók kedvenc karórájává vált. A modell kikiáltási ára 1 millió 300 ezer forint.

A Revue Thomment nem a navigáció, hanem egy egyszerűbbnek tűnő, de mégis sokáig kivitelezhetetlen komplikáció, az ébresztő tette az elnökök óragyártójává. A Cricket, azaz a tücsök első modelljét Harry Truman kapta ajándékba, aki szinte minden nyilvános szereplésekor viselte. Az elnökök elsőszámú kiegészítője most 340 ezer forintért ciripelhet reggelente.

Az asztali órák közül érdemes kiemelni Jaeger-LeCoulte Atmos Astrology óráját, amely klóretil gáz tartályának köszönhetően a hőmérséklet változásával képes járástartalékot képezni, azaz emberi beavatkozás nélkül önjáró, örökmozgó. Az előző árverésen több mint hatszoros áron, 1,9 millió forintért kelt el egy mérnöki csodának számító Atmos, idén azonban tovább emelkedik a tét: egy egyedi gyűjtői darabbal álltak elő a szakértők, amelyet egy régi csillagtérképpel és 4 híres asztrológus képmásával díszítettek. A BÁV 3. Óraaukcióját az Axioart Live szolgáltatásának köszönhetően otthonában is nyomon követheti, az eseményre itt jelentkezhet.

Október 22-én zárul a Párisi Galéria online aukciója, ahol festmények, grafikák és műtárgyak kerülnek kalapács alá. Az árverés legdrágább tétele Földi Péter Lépő című szobra, ami 180 ezer forintos indulóárral várja a licitálókat. A festészeti anyagból érdemes kiemelni Konfár Gyula érzéki Virágos csendéletét és Topor András Műterem éjjel című olajképét, előbbi 120 ezer utóbbi 65 ezer forintos kikiáltási árat kapott. Az árverés anyaga itt tekinthető meg.

A Dekameron és Könyvmoly Antikvárium október 26-án tartja 21. aukcióját. Az egyik legizgalmasabb tétel Jókai Mór Az élet komédiásai 3. és 4. kötete. Az első kiadás érdekessége, hogy a borítót maga Jókai Mór készítette Erzsébet királynénak, a regényt pedig személyesen nyújtotta át Sissinek.

A tétel leírásában az átadás részleteire is fény derül: "Jókai egy újabb uralkodónéi audiencia keretében 1876. január 30-án nyújtotta át a királynénak legújabb regénye: »Az élet komédiásai« első példányát. Figyelmeztetve volt előre, hogy ne díszruhában, hanem egyszerű ruhában jelenjen meg. Ő Felsége sima fekete ruhát viselt, egyszerű dísszel s lábainál fehér newfoundlandi kutyája feküdt. A királyné első szava volt: »Lássa, minő szomorú napokba jutottunk.« Aztán beszélt Deákról, ki oly sokat szenvedt, kérdezősködött utolsó napjairól s halálát pótolhatatlan veszteségnek mondta. Csak azután tért át a regényre, melynek ajánlását fogadta, kérdé, mennyi idő alatt ír egy ilyen regényt, s a könyvet kivéve tokjából, megígérte, hogy el fogja olvasni."

A Mike és Társa antikvárium ismét színvonalas anyaggal várja a licitálni vágyókat az október 27-én lejáró online árverésükön. A közel 1700 tételt felvonultató árverésen külön blokkot kapott a gasztronómia, az erotika, a judaika, a vadászat, a képeslap, a fotó, a metszet és a Békés Pál író könyvtárából származó, nagyrészt dedikált könyvek. A papír alapú tárgyakon kívül festmények, művészeti tárgyak, textilek, szőnyegek, üvegtárgyak, keleti tárgyak és órák is kalapács alá kerülnek. Az aukció katalógusa itt tekinthető meg.

Szintén október 27-én zárul az Antikvárium.hu online aukciója, ahol dedikált könyvekre licitálhatnak. Az érdeklődők több mint 200 tétel közül válogathatnak, melyek között számos első kiadás, számozott és bibliofil kötet, valamint művészi kiadvány kerül előtérbe.



Jókai Mór forradalom alatt írt művei, első kiadás, dedikált

Az aukció kiemelkedő tétele a Jókai Mór forradalom alatt írt műveinek első kiadása, amely kivételes könyvritkaságnak számít. E kötetből jelenleg ez az egyetlen ismert dedikált példány! Azon ritka könyvek közé tartozik, ahol a kötet története sokáig nyomon követhető. Értékét emeli az egymás alatt lévő kettős bejegyzés, melyek időrendben követik egymást; a Jókai Mór által bejegyzett dedikáció Törs Kálmán hírlapíró, szerkesztő, későbbi országgyűlési képviselőnek íródott, valamint az azt követő, történeti értékkel bíró ajándékozási bejegyzés, melyet maga Törs Kálmán írt a kötetbe.



Fekete István két kisregénye

A magyar irodalom kedvelői számos aláírt, dedikált szépirodalmi művel lehetnek gazdagabbak az aukció befejeztével. Fekete István két kisregényét egy kötetben kapja kézhez az olvasó. A Csend egy nyári vakáció, a falusi miliőben játszadozó, álmodozó kisfiú története, melyben fantázia vegyül a valósággal, míg a 21 nap egy felnőtteknek szóló mese, ahol három hét mindennapjának színes leiratát kapjuk egy baromfi szemszögéből. A mű aláírt példányát Würtz Ádám rajzai teszik még vonzóbbá. Az aukción helyet kapott másik Fekete mű is, a Téli berek, melynek dedikált példányát Reich Károly rajzai illusztrálják.