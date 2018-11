Messze vannak még a robotbiztosítók

Robbanásszerű fejlődést tapasztalhatnak az ügyfelek az elkövetkező években a biztosítóknál és a pénzügyi piacon: chatbotok veszik fel az ügyfélpanaszokat, fényképek alapján becsülik meg a kárértéket, alkalmazások mérik fel, hogy mekkora kockázatot jelent egy ember biztosítása - többek között ezek a fejlesztések várhatók, vagy láthatók már a biztosítási piacon. A fejlődés nyertesei viszont nem biztos, hogy a hagyományos társaságok lesznek, mert megjelentek itt is a nagy techcégek. Itthon egyelőre a szabályozási környezet nem az innovációnak kedvez, de vannak már előremutató jelek - derült ki a Fintech Banking Summit csütörtöki kerekasztalbeszélgetésén.

Soha nem volt még ekkora igény új it-megoldásokra a biztosítóknál, de a jelenség nem új, az első fintech megoldás szerintem a kurblis számológép volt. Vagyis a fejlődés mindig is jelentős volt, most viszont hangsúlyosabb - magyarázta Radnóti Tibor, a Generali operációs vezérigazgató-helyettese az insurtechről szóló kerekasztal-beszélgetésen, hogy pontosan mi is az új az innovációs környezetben. Most a volumen az újdonság, ez az elkövetkező években átformálhatja az operációt, amely teljesen digitális alapokra kerülhet, valamint a deep learning. A szakember arra számít, hogy a következő nagy ugrás a platformszintű megoldások térnyerése lehet, ezek a fejlesztések a biztosítási értéklánc egy nagy területét le tudják majd fedni. Példaként a kárfelmérés digitalizációját említette.

Sallai Linda, a CIG Pannónia szakembere szerint a digitalizáció átformálhatja a termékek árazását, a kockázat elbírálását. Fontosnak tartja, hogy a nagy mennyiségű rendelkezésre álló adat révén teljesen személyre szabhatók lesznek az árazások, jóval több faktor alapján, mint amelyek alapján ezt jelenleg végzik. A bigdata-elemzésekre egy vicces példát is említett: kutatható már az is, hogy nagyobb a valószínűsége, valaki fiatalabb korban hal meg, ha több embert jelöl be a közösségi oldalakon, mint ahányan őt jelölik be. Ezt persze nem építik be a biztosítók az árakba most, és vélhetően a jövőben sem fogják. A fejlesztések közül a chatbotoknak szerinte is fontos szerep fog jutni.

Az insurtech fejlődése felveti a kérdést, hogy vajon vonzó lehet-e a biztosítási szektor a nagy techcégeknek, amelyre a kerekasztal-beszélgetés résztvevői szerint minden esély megvan. Sőt, Szota Szabolcs, a Smartsurance Technologies szakembere rá is világított, hogy az Amazon már bejelentette: biztosítóként is meg akar jelenni. De szerinte összességében az it-óriások támadása kivédhető, ha a biztosítók összefogjanak startupokkal. Viszont a biztosítók multis szerveződése egyelőre a legtöbbször nehezen egyeztethető össze az újfajta innovatív cégekével.

Emellett úgy látja, hogy a biztosítókat egyelőre védi a szabályozói környezet: az újfajta technológiai megoldásokat nem kifejezetten támogatja a felügyelet. A biztosítás egy nehéz iparág, ahova nehezen engedik belépni az insurtech-cégeket. Sallai Linda szerint a felügyelet részéről ez a hozzáállás, érthető ha tőkevédelmi okokból óvatosak a insuretech-cégekkel szemben.

Radnóti Tibor arról is beszélt, hogy még van maradiság a hatóságokban. Korábban a Generali például azért kapott bírságot, mert az ügyfeleinek elektronikusan elküldte a zöldkártyájukat, hogy azt kinyomtathassák, de a felügyelet szerint ez nem kellően biztonságos út. "Nagyon messze van még az a közeg, ahol már kinyomtatni sem kell egy zöldkártyát" - írta le a helyzetet Radnóti, aki szerint az MNB oldaláról már érezhető puhulás.

