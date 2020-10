Mészáros Lőrinc új útra lép

Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó üzleti étvágya kimeríthetetlen, vélhetően bonyolult vagyonmegosztással járó válásának kellős közepén új vagyonkezelő céget alapított.

Válása közben alapított céget Mészáros Lőrinc - írta a mFor. A KPE Asset and Property Kft. fő tevékenységeként a vagyonkezelést jelölték meg. A társaságot a cégbírósági bejegyzések tanúsága szerint a Konzum PE Magántőkealap hozta létre, amely hivatalosan a válófélben lévő milliárdos nagyvállalkozó és felesége közös tulajdonában van. (Mészáros 270 milliárd forint becsült vagyonnal 3. A 100 leggazdagabb kiadvány rangsorában - a szerk.)

Noha Mészáros és felesége szeptember elején bejelentették, hogy elválnak, a vagyonmegosztás még arrébb van. Így jelenleg csak azt rögzíthetjük, hogy a válóper kellős közepén a Konzum PE Magántőkealap KPA Asset and Property Kft. néven alapított új társaságot, hárommillió forintos törzstőkével hozták létre.

A KPE Asset and Property székhelye a számos más Mészáros-érdekeltségnek - köztük az Opus Globalnak - is otthont adó Andrássy úti épület, az 59. szám alatt található Andrássy Palace. Ügyvezetője Gombai Gabriella , aki Mészáros bizalmi emberének számít. Idén június 11-én például a Takarékbankkal és a Budapest Bankkal egyesülni készülő MKB Bank igazgatóságába került be, megbízatása öt évre szól.