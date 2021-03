Már igényelhető az ingyenhitel a Magyar Bankholdingnál

A Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank már fogadja a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt igénylő vállalkozásokat és egyesületeket, országszerte 474 MFB Ponton. A Magyar Bankholdinghoz tartozó hitelintézetek sok érdeklődőre számítanak, ezért a hitelfeldolgozási központokat megerősítették, hogy gyorsítsák az igények feldolgozását.

A Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank MFB Pontjain már március 8-tól, a hitelprogram indulásának napjától igényelhető a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön. A kedvezményes hitel a koronavírus-járvány gazdasági hatásaival érintett ágazatokban működő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak biztosít forrást a bér-, járulék-, rezsi- és működési költségek fedezésére, illetve az újranyitáskor szükséges készletek finanszírozására. A programban 1-10 millió forint, közötti hitel vehető fel, az összeg nem haladhatja meg a vállalkozás 2019-es árbevételét. További fontos pályázati feltétel, hogy a vállalkozás 2019-es évi üzemi eredménye pozitív kell, hogy legyen.

A kölcsön a teljes futamidő alatt fix nulla százalékos kamatozású, és akár saját forrás nélkül is elérhető. A hitelt tízéves futamidővel, hároméves törlesztési türelmi idő mellett lehet igényelni. A forgóeszköz- vagy a működési költség finanszírozását igazolni kell a folyósítást követő másfél éven belül. A kölcsön bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető pluszköltségek nélkül.

A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt a hitelkérelem nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. A palyazat.gov.hu oldalon található nyomtatvány utolsó oldala tartalmazza a benyújtandó dokumentumok listáját.

Gyorsabb hitelbírálat az ügyintézők átcsoportosításával

A Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank ügyintézői az érdeklődők számának függvényében a lehető leggyorsabban bírálják el az igényeket, hogy az ügyfelek mihamarabb hitelhez jussanak; ha szükséges, a gyors feldolgozás érdekében kollégák átcsoportosításával is készülnek a bankok. A hitelszerződést a hitelbírálat után akár azonnal, de legkésőbb 30 napon belül szükséges megkötni.

A hitelintézetek arra kérik a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt igénylő ügyfeleket, hogy tartsák be a járványhelyzetre vonatkozó szabályokat az MFB Pontoknak helyet adó bankfiókokban: viseljenek maszkot, csak akkor menjenek be a bankfiókba, ha van szabad ügyintéző, és a fiókon kívüli várakozás alatt tartsanak egymástól legalább másfél méteres távolságot.

A Magyar Bankholding tagbankjai együtt az összes MFB Pont csaknem háromnegyedét működtetik, ezzel meghatározó szerepet játszanak a válság során nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítésében is. A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön nyújtásával, további állami és jegybanki kedvezményes konstrukciók közvetítésével, valamint saját termékeikkel aktívan hozzájárulnak a gazdaság válság utáni élénkítéséhez.