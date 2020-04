Mi lesz nyitva a nagyon hosszú hétvégén?

A járványhelyzet miatt az elmúlt évekhez képest más nyitvatartási renddel "mennek" a boltláncok, most pedig négynapos hétvége lesz a húsvét miatt. A Buksza megmutatja, mikor lesznek nyitva a boltok.

A magyarországi boltláncok a koronavírus-járvány miatt átalakították a boltok nyitvatartási idejét, emellett a kijárási korlátozásokról szóló jogszabály bevezette azt, hogy 9:00 órától 12:00-ig kizárólag a 65 év felettiek vásárolhatnak az élelmiszerboltokban és drogériákban.

A járvány miatt eleve erősebb vásárlási igényekhez a héten hozzácsapódik, hogy a húsvét miatt négynapos hétvége lesz. Ez azt jelenti, hogy pénteken, vasárnap és hétfőn a legtöbb élelmiszer-üzlet zárva lesz. A hosszú hétvégéből egyedül a szombat az, amikor nyitva lesznek a legnagyobb bolthálózatok egységei. Ugyanakkor lényeges, hogy ezen a szombaton is be kell tartani a már említett rendeletet, miszerint 9:00-től 12:00-ig csak a 65 évnél idősebbek mehetnek a boltokba.

Boltláncok, napok, időpontok

Az Auchan-egységek szombaton reggel 6:00-kor vagy 7:00-kor nyitnak és este 9:00-kor vagy 10:00-kor zárnak. Az online áruházat is érinti a hosszú hétvége: pénteken, vasárnap és hétfőn nem lesz kiszállítás.

Az Aldi már korábban bevezette az egységes nyitvartási rendet, amely szerint valamennyi boltban reggel 7:00-től este 6:00-ig lehet vásárolni, tehát most szombaton a 65 évnél fiatalabbak reggel 7:00-től 9:00-ig, majd 12:00-től 18:00 óráig mehetnek az Aldi egységeibe.

A magyar Lidl a járványhelyzet miatt nem rövidítette le jelentősen a nyitvatartási időket, annyi történt, hogy sok áruházban a korábbi zárást este 9:00 vagy 10:00 óráról egy órával előrébb hozták, így most szombaton a Lidl-üzletek nagy része este 8:00-ig vagy 9:00-ig elérhető lesz. A különböző Lidl-boltok nyitvatartási idejét itt lehet megnézni.

A Metro-áruházak alapesetben - így most szombaton is - reggel fél 6-kor vagy 6-kor nyitnak, este fél 10-ig tartanak nyitva. Ugyanúgy, ahogy a több boltban, ezekben is 9:00-től 12:00-ig kizárólag csak a 65 év felettiek vásárolhatnak. A Metrók menetrendje itt nézhető meg.

Bár a Spar a járványhelzet miatt sok boltjában is lerövidítette a nyitvatartási időt, de a most következő hosszú hétvége miatt április 9-én csütörtökön és 11-én szombaton hosszabb nyitva tartással üzemelnek majd. A Sparok és Intersparok elérhetőséről itt lehet bővebben olvasni.

Az Auchanhoz, a Lildhöz hasonlóan a Penny Market sem rövidített a járvány heteiben. Így most csütörtökön és szombaton bolttól függően 6:00-kor vagy 7:00-kor nyitnak és este 8:00-kor vagy 9:00-kor zárnak. Hogy melyik Penny-bolt pontosan mikor nyit és mikor zár, azt itt lehet megtekinteni.

A Tesco a következőképpen készül: csütörtökön és szombaton az üzleteket reggel 6:00-kor vagy 7:00-kor kinyitja, majd este 7:00 és 10:00 között zárja, üzlettől függően. A konkrét boltok nyitvatartási ideje itt található.

Az országszerte több ezer kisebb, nagyobb üzlettel együttműködő magyar boltláncok - a CBA, a Coop és a Reál - egységeiben nincs teljesen egységes nyitvatartási rend. (A CBA-k nyitvatartási idejéről itt, a Coop-boltokéről itt, a Reálokéról pedig itt lehet tájékozódni.)

Éjjel-nappalik, benzinkutas boltok

A hosszú hétvégén mindegyik napon - tehát pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is - nyitva lesznek a benzinkutas Sparok, azaz az OMV- és Lukoil-kutakon elérhetők üzletek, ahol mindennnapi élelmiszereket lehet vásárolni. Ugyanígy nyitva lesznek a Mol-kutakon elérhető Fresh Cornerek is, amelyekben szintén lehet kapni élelmiszereket.

A felsorolt üzletek mellett az éjjjel-nappali boltok egy része is várhatóan nyitva lesz a hétvégén, emellett a fővárosban több bolttal rendelkező Manna- és Roni-hálózat egységeibe is lehet menni az ünnepnapokon, ezek többsége 0-24-ben nyitva lesz, de van köztük olyan üzlet, amely rövidebb nyitvatartási idővel - reggel 6:00-tól este 10:00-ig - üzemel. A Mannák nyitvatartási ideje itt, a Roniké itt található.