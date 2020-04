Mi történik most a munkahelyekkel és mi lesz később?

Új, virtuális rendezvényünk, az Out of the Box mai részében Bauer Dávidot, Baja Sándort és Tüzes Imrét kérdezzük. A 14 órakor induló élő streamben a jelenlegi extrém helyzet kihívásairól és az ezekre adható válaszokról lesz szó.

A járvány következtében kényszerszabadságolásra és elbocsátásra kényszerülnek a hazai cégek. Újabb 90-100 ezer ember veszítheti el állását az öt főnél több embert foglalkoztató cégeknél - írta friss jelentésében a GKI Gazdaságkutató Zrt., amely szerint már most több százezer ember veszítette el az állását a kialakult gazdasági válságban, és ha nincs hathatós külső segítség, akkor 10 százalékos lehet a hazai munkanélküliség.

Egyelőre, amelyik cég teheti, kivár, próbál nem túl elhamarkodottan cselekedni, elbocsátásokba kezdeni. Viszont egy elhúzódó válság további leépítésekhez vezethet. Viszont más szektorokban egyre jobban nő a munkaerő iránti kereslet: az építőipar és a mezőgazdaság is toborzásba kezdett.

A megmaradó munkahelyeken sincsenek egyszerű helyzetben a hr-esek: a home office következtében teljesen új munkarendet kellett kitalálniuk, ami még csak egy jelenlegi nehézség. Ha viszont vége a járványnak, akkor az egészségügyi szempontokat figyelembe vevő új eljárást kell kidolgozniuk, lehet, hogy teljesen megváltozik a munkahelyek világa, ahhoz képest, amit eddig megszoktunk.

Új, online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Bauer Dávid, Baja Sándor és Tüzes Imre véleményét ismerhetjük meg a kérdésről. Arról beszélgetünk velük, hogy hogyan alakult gyökeresen át most a munkaerőpac, mit tud kezdeni munkavállaló és munkáltató a mostani helyzettel és mi várható a jövőben. Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet, ezúttal épp arra, hogy milyenek HR-megoldások most és fél év múlva. Mai virtuális rendezvényünkön arról lesz szó, hogy egyes üzletágakban túl sok lett a munkavállaló, míg máshol hatalmas munkaerőhiány lépett fel hirtelen. Ráadásul nem csak az aktuális helyzetet kell menedzselni most, de gondolni kell a jövőre is. Milyen stratégiák léteznek, és hogyan lehet felelős, jó döntéseket hozni egy ilyen bizonytalan helyzetben?

A beszélgetés felkért résztvevői:

Bauer Dávid, a MOL Magyarország HR-igazgatója,

Baja Sándor, a Randstad ügyvezető igazgatója,

Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési vezetője.

Moderátor: Szabó Dániel, a Napi.hu újságírója.

