Miért dobtak ki az ablakon 280 millió forint közpénzt?

Hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést a Párbeszéd, szerintük ugyanis elfogadhatatlan, hogy a Külügyminisztérium 280 millió forintot fizetett egy olyan cégnek, amelytől végül nem vette át a megrendelt koronavírus teszteket - hangzott el az RTL Híradóban.

Március közepén hárommillió maszk, 86 lélegeztetőgép, százezer védőruha, százezer védőkesztyű és százezer vírusteszt érkezett egy hatalmas kínai chartergéppel Magyarországra. Nem ez volt az egyetlen szállítmány, amit a járvány elleni védekezés miatt vásárolt a kormány.

Csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium 310 milliárd forint értékben vásárolt be, a hvg.hu cikke szerint ebből a pénzből egy olyan cégnek is fizettek, amelytől nem vettek át a megrendelt koronavírus-teszteket. A Pro Concept Kft.-nek azonban lemondásból és tárolásból eredő költségként megtérítettek 780 ezer eurót, azaz 280 millió forintot. Ez a cég érintett volt a lélegeztetőgép-beszerzésekben is.

A Külügyminisztérium az RTL Híradóval azt közölte, hogy csak olyan eszközökért fizettek, amelyek megérkeztek. Hozzátették azt is, hogy a járvány miatti rendkívüli helyzetben előfordulhat a raktározási idő meghosszabbodása, és az is, hogy egyes termékekről lemondanak, mert a beszerzése bizonytalan, és olyat választanak, amelynek a beszerzése biztosabb.

A Párbeszéd párt szerint hűtlen kezelés történt, ezért feljelentést tettek.

Lélegeztetőgépből is sok érkezett Magyarországra, összesen 16 ezer darabot vett a kormány, 300 milliárd forintért. Ehhez képest a napokban újabb közbeszerzést írt ki az operatív törzs, 465 darab vásárlására - írta meg elsőként a 444.hu. A Belügyminisztérium azt közölte a híradóval, hogy ez a közbeszerzés az európai uniós RescEU pályázat keretében kialakítandó magyarországi védőeszköz-raktárbázis kialakításához kapcsolódik, ami nem tölthető fel a tagországok meglévő készletéből. Ezeket a beszerzéseket az EU 100 százalékban finanszírozza.