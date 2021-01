Mikor rohanják le a boltokat a magyarok?

Az este 7 órás boltzár átformálta a vásárlási szokásokat, szombaton és vasárnap lett a fő beszerzési időszak.

A korlátozások alatt hétköznap késő délutántól a 19 órás záridőpontig mentek a legtöbben bevásárolni - derül ki a LocSight karácsonyi bevásárlás oldalának adatiból, ahol figyelemmel lehetett kísérni, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokban, szakáruházakban miként alakult decemberben a vásárlók száma.

A péntek délután továbbra szinte kivétel nélkül erős látogatottságú időszaka volt a boltoknak (a járvány előtt is a péntek volt a legerősebb napja a boltos világna). Megfigyelhető volt ugyanakkor a szombat és a vasárnap felerősödése is - írja a blokkk.com kiskereskedelmi szakblog. Ebben a 19 órás zárás mellett nyilván szerepet játszott egyik oldalról az arany-ezüst bronz hétvégék hagyománya, és valamennyire a karácsonyi vásárok elmaradása is.

A szombati napokon elsősorban a 11-től 17 óráig terjedő időszak boltlátogatottsági mérlege számos esetben elérte, vagy erősen megközelítette a legzsúfoltabb péntek délutáni, esti órákat. Vasárnap azért ritkábban, de akadtak szép számmal olyan órák, amikor ugyancsak a legzsúfoltabb időszakok jellemezték a boltok látogatottságát.

A vásárlások értékét tekintve pedig már a hagyományos boltok teljes decemberi mérlege kiolvasható a friss heti monitoros statisztikából. A heti monitoros statisztika szerint a teljes decemberi hónapot nézve az online kasszaadatok alapján 2,4 százalékkal csökkent a hagyományos boltok bevétele. Ez igazából alig tér el a december 1. és 25. között jelzett 2,7 százalékos csökkenéstől. A drágulást és a webáruházak becsült forgalmát hozzátéve ehhez a folyóáras adathoz mennyiségben decemberben 1,5 százalék körüli mértékben csökkenhettek a boltos vásárlások.