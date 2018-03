Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milliárdokat követelnek a neves magyar kereskedőtől - Hol a pénz?

Több mint kétszáz hitelező, köztük könyvkiadók várnak a pénzükre az Alexandra üzleteket egykor ellátó nagykereskedő, a Könyvbazár Kft. felszámolási eljárásában. A cég a kiskereskedő partnerétől, a könyvesboltokat üzemeltető Rainbow Kft.-től 4,5 milliárdot követel. A hatóságok továbbra is nyomoznak az Alexandra-cégekkel kapcsolatban, többek közt sikkasztás és csődbűncselekmény gyanújával; ismeretlen tettes ellen. Gyanúsítotti kihallgatásra eddig nem került sor.

Az Alexandra könyváruházakat egykor könyvekkel ellátó nagykereskedő cég, a Könyvbazár Kft. felszámolási eljárásában több mint kétszáz hitelezői bejelentés érkezett a felszámolóhoz, ezek egy jelentős része még számszaki egyeztetés alatt áll - tudta meg a Napi.hu a kijelölt felszámoló Fiskális Kft. munkatársától, Megay Róbert Pétertől.

A bejelentettek között jelenleg nincs vitatott követelés. A hitelezők személyéről ugyanakkor a jogszabályokra hivatkozva nem kívánt tájékoztatást adni a felszámolóbiztos. A tételek összege a késedelmi kamatokkal együtt is több milliárd forinttal kevesebb, mint a társaság kamatok nélküli követeléseinek értéke - tette hozzá a felszámoló.

Lapunk információi szerint a Könyvbazárral szembeni követelések összértéke mintegy hárommilliárd forintot tesz ki. A hitelezők között a könyvkiadók és -terjesztők mellett ott van a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is (a cég szerepel az adóhatóság 100 millió forintnál nagyobb adótartozást felhalmozó szervezeteket felsoroló listáján).

Nincs más vagyon, csak követelés

A Könyvbazárnak mintegy ötmilliárd forint értékben áll fenn követelése másokkal szemben, zömmel az egyedüli kiskereskedő partnerével, az egykor 56 Alexandra könyvesboltot működtető Rainbow Üzletlánc Kft.-vel, kamatok nélkül 4,5 milliárd forint értékben. A többi követelés több száz kisebb partnerrel történő elszámolásból ered - tudtuk meg Megay Róbert Pétertől.

A felszámolás elindulásakor a Könyvbazárnak 56 munkavállalója volt, velük várhatóan március végével elszámolnak, a járandóságaikat ugyanakkor még nem fizették ki, a felszámoló szerint ez függ a követelések behajtásának eredményességétől.

A Könyvbazárnak a követelésein kívül nincs vagyona, a felszámolás előtti tevékenységét bérelt ingatlanokban végezte (így az Alexandra pécsi Üszögi kiserdő utcai raktára, valamint a budapesti Tomori utcai telephelye is bérlemény).

Könyvbazár-adatok (millió Ft, tevékenységet záró mérleg) Megnevezés 2016 2017. jan.-nov. 19. Ért. nettó árbevétele 7 301,3 1 334,3 Üzemi eredmény 528,8 -1 494,4 Adózott eredmény 516,7 -1 484,0 Követelés 9 022,5 5 121,9 Kötelezettség 7 860,5 5 432,6

Véletlen

A Könyvbazár felszámolásának érdekessége, hogy a bíróság által elektronikusan, véletlenszerűen kiválasztott felszámolócég , a Fiskális Kft. azt a munkatársát, Megay Róbert Pétert bízta meg felszámolóbiztosként az eljárás lebonyolításával, aki az év elején még meg kívánta vásárolni (pontosabban az általa képviselt befektetők) a könyváruházakat üzemeltető Rainbow-t, és több mint négymilliárdos tőkeemelést ígért.

Mi van a Rainbow-nál?

Az Alexandra könyváruházakat működtető Rainbow Üzletlánc Kft. tavaly október vége óta áll felszámolás alatt; az eljárásról nem kívánt lapunknak tájékoztatást adni a kijelölt felszámoló Cél-Org Kft.-t vezető Vadas Éva. A Rainbow-nak a felszámolás elindulásakor még 195 bejelentett dolgozója volt. (A társaságnak nincs E-beszámoló portálon leadott 2016-os, illetve tevékenységet záró mérlege, 2015-ben közel 3,5 milliárd forintos kötelezettségállománya volt, a követelései 3,2 milliárdot tettek ki.)

A Rainbow tavaly márciusban zárta be könyvesboltjait, miután elszámolási vitába keveredett nagykereskedő partnerével, a Könyvbazárral, a kiadók és a Könyvbazár pedig kivonták könyveiket az áruházakból. A megelőző években tartozásokat is felhalmozott a cég. A Matyi Dezső vezette Könyvbazár, illetve az 50 százalékban a Wolf-CRS Kft. érdekeltségében lévő és hat hónapig interim menedzser által vezetett Rainbow között megromlott a viszony, Matyi Dezső szerint a tanácsadói becsapták, míg a többmilliárdos kötelezettségállományt görgető Alexandra-cégcsoport átvilágításába és reorganizációjába korábban bevont szakértők szerint a cégek tevékenysége átláthatatlan és fenntarthatatlan volt. A vitáról, amely feljelentésekhez és a Wolf-CRS tulajdonszerzésével kapcsolatban társasági határozat felülvizsgálata iránti per indításához vezetett, itt olvashat bővebben.

Ismeretlen tettes ellen nyomoznak

Országszerte nyolc rendőrségi nyomozás folyik az egykori Alexandra-cégek tevékenységével kapcsolatban - írta korábban a Magyar Nemzet. Ezek sikkasztás, csalás, közokirat-hamisítás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, személyes adattal való visszaélés, okirattal való visszaélés gyanújával indultak.

A nyomozások az eljáró hatóságoknál ismeretlen tettes ellen vannak folyamatban. Az eljárásokról, azon belül az eljárási cselekményekről a nyomozások eredményes lefolytatása érdekében bővebb információt nem áll módunkban közölni

- írta a Napi.hu-nak a nyomozásokkal kapcsolatban feltett kérdésekre az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs szolgálata.

A NAV is nyomoz, lassan három éve, gyanúsított nincs

A NAV pénzügyi nyomozói 2015. április 30. óta nyomozást folytatnak csődbűncselekmény gyanújával az Alexandra korábbi központi cége, a Pécsi Direkt Kft. és több kapcsolt vállalkozása, így a Könyvbazár és a Rainbow érintettségével. A legutóbb a Legfőbb Ügyészség 2018. március 31-ig hosszabbította meg a nyomozás határidejét - tudta meg lapunk Bagoly Bettinától, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjétől. A nyomozás folyamatban van, az ügyben gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor.

Sikkasztás miatt is indult eljárás

Tavaly februárban a Rainbow-t érintőin is indult nyomozás sikkasztás gyanújával.

Az V. és XIII. Kerületi Ügyészség által felügyelt nyomozás sikkasztás bűntettének gyanúja miatt indult, és jelenleg is folyamatban van; a nyomozás határideje 2018. június 6. Az ügyben gyanúsítotti kihallgatás nem történt - írta válaszában a főügyészség. Az ügy bizományosi szerződés alapján átvett áruval, könyvkészletekkel kapcsolatos.

Vagyonkimentés az Alexandránál?

Az Alexandra könyves hálózat korábbi, kiskereskedelemmel és nagykereskedelemmel is foglalkozó központi cége, a Pécsi Direkt Kft. 2015 márciusában kilencmilliárd forintos tartozással került felszámolás alá. A kijelölt felszámoló Kvantál Kft. mintegy száz hitelezőt vett nyilvántartása (köztük bankokat, a NAV-ot, könyvkiadókat és -kereskedőket, önkormányzatokat), akiknek adósa maradt a vállalkozás. A felszámoló megállapítása szerint a Pécsi Direkt vagyonát "átjátszották" más vállalkozásokba (köztük a nagykereskedelmet tovább vivő Könyvbazárba, a kiskereskedő Rainbow-ba, valamint a Wolf-CRS-be és a Matias-Borászat Kft.-be), ezzel megkárosították a hitelezőket. Az ügyben csődbűncselekmény, sikkasztás és csalás gyanúja miatt indított nyomozást a NAV.

Nagy veszteség - a könyvesek is hibáztak

Kizártnak tartja Kocsis András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének volt elnöke, a Kossuth kiadó vezetője, hogy a könyvkiadók megkapják a Könyvbazárnak átadott könyvek ellenértékét - nyilatkozta a szakember korábban a Magyar Nemzetnek. A rendszerváltás után 2017 volt a legsúlyosabb év a könyvszakma számára. A veszteségeinket két-három év alatt tudjuk majd behozni - véli Kocsis. A kiadóvezető ugyanakkor arról is beszélt, hogy a könyvesek is felelősek Könyvbazár-ügyben: "A jóindulatú naivitás az oka. Mindenki rettegett, hogy beborul a Pécsi Direkt, és a könyvszakma adott egy utolsó esélyt Matyi Dezsőnek, ez hiba volt."

