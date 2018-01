Milliárdokat lehet spórolni a Jégerrel?

Idén májustól élvezhetik a magyar gazdák az ország egész területére kiterjedő, jégkár-mérséklő rendszer, a Jéger előnyeit. Az eddig három megyében kiépített kárelhárító eszközök tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy ez a védelem csak a megkötött biztosításokkal együtt hatékony igazán – tette közzé adatait a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz).

Magyarországon négy társaságnál köthető agrárbiztosítás, amely a jégverés okozta károkat is lefedi. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint az összes mezőgazdasági kár 20 százalékát okozza jégverés. A biztosítói adatok alapján ez azonban így is jelentős, hiszen tavaly például közel 9 milliárd forintot fizettek ki ilyen jogcímen a gazdálkodóknak.

A biztosítók üdvözlik az országos rendszer (Jéger) bevezetését, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy pár évnek el kell telnie, amíg a rendszer hatásosságáról pontos képet lehet majd kialakítani.

A három dunántúli megyében (Somogy, Baranya és Tolna) már régebb óta működik egy 141 talajgenerátorból álló hálózat, amely része lesz az országos rendszernek. A NEFELA Dél-magyarországi Jégeső-elhárítási Egyesülés adatai szerint tevékenységük csaknem három évtizede alatt 74 százalékkal csökkent a mezőgazdasági jégkár a térségben.

A biztosítói adatok viszont azt mutatják, hogy a kifizetett kártalanítások még így is számottevő összeget tesznek ki. Egy-egy kirívóan magas kifizetés értéke egy szerződésre pedig ebben a tíz évben jóval meghaladhatta akár a százmillió forintot is- közölte a Mabisz.

Az utóbbi évtized legrosszabb évei (millió Ft) Év Összes viharkár Három védett megye viharkára

2009 5 194 1 381 2010 8 913 373 2015 4 820 678 2016 5 393 446 2017 8 614 2 713

Forrás: Mabisz

Az országos rendszer elindításával várhatóan nem szűnik meg minden probléma és nem szüntethető meg a jégeső. Erre hívta fel a figyelmet a közelmúltban egy rádióinterjúban Geresdi István felhőfizikus is, aki szerint "arra van esély, hogy csökken a jég mérete és ez az okozott károkat is csökkenti". A biztosítókhoz érkező visszajelzések szerint a generátorok működési területén többször tapasztalt jelenség, hogy az apró jégszemek a felhőben sok esetben összetapadnak, és végül mégis nagy jégdarabokként hullanak alá.

Ráadásul a technológia hatékony működéséhez a tényleges vihar előtt 2-3 órával már be kell kapcsolni a berendezéseket. A rendszer kiépítői az OMSZ-től várják annak előrejelzését, hogy mikor kell be-, illetve kikapcsolni a generátorokat. (A több mint ezer eszközből ugyanis csak kétszáz működik majd automatikusan.) Szakértők szerint a rendszer főleg akkor bizonyulhat hasznosnak, amikor a viharokat már jóval az érkezésük előtt be lehet mérni. Továbbra is gondokat okozhatnak a helyi záporok és zivatarok, hiszen ezek sokszor olyan hirtelen támadnak, hogy sokáig még egy felhő sem jelzi az érkezésüket.