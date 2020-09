Milliárdos bukás, ha felbontják, ha megtartják a Princess szerződéseit Budapesten

A metró aluljáróiban üzemelő Princess pékségekkel előnytelen szerződéseket kötött a Tarlós István-féle fővárosi vezetés, állítja egy a kontraktusok átvizsgálására felkért ügyvédi iroda. A Habony Árpáddal jó barátságban lévő Michael Gagel cégének szerződései nem is járnak le mindenképpen a 2026-os határidővel. A BKV bármilyen irányba lép, rengeteget fizethet.

A legoptimistább várakozások szerint is évekig eltart még a hármas metró rekonstrukciója. A fővárosi közlekedési cégnek nem csupán a csúszás, a pótlóbuszok beszerzése, a többletkövetelések, de a metrómegállókban lévő üzletek miatt is fájhat a feje. Akad közöttük ugyanis olyan bérlő, amelyiknek meghökkentően előnyös szerződést sikerült elfogadtatnia a BKV és a főváros korábbi vezetőivel - kezdi cikkét a Népszava, amely szerint a Habony Ápráddal jó viszonyban lévő üzletember, Michael Gagel érdekeltségébe tartozó Princess nevű hálózat ugyanis milliókat húz a közlekedési vállalat kasszájából, amíg a boltok zárva vannak.

A szerződéseket - mint most egy ügyvédi iroda átvilágítása alapján kiderült - úgy kötötte meg a Tarlós István regnálása alatti vezetés, hogy azokat 2026-ig fel sem lehet bontani. De még ekkor sem járnak le maguktól: azt is kikötötték, hogy a bérlet időtartama automatikusan kitolódik azoknál az üzleteknél, amelyeket a BKV döntése nyomán be kell zárniuk egy időre - például a metrófelújítások miatt. A metrófelújítás miatt ez már most 3-13 hónap plusz időt jelent a hálózatnak.

A Gagel-féle cég nem új szereplője a metróállomásoknak, forgalmasabb közlekedési pontoknak: még a Demszky Gábor-féle fővárosi vezetés a Princess pékséget üzemeltető ISAR Kft.-vel 1996-ban és 2003-ban kötött határozott idejű bérleti szerződést a a metróvonalokon kialakítandó üzletekre. A cégnek az 1996-ban kötött kontraktus esetében bérleményenként 927 euró havonta, míg a 2003-as megállapodásban szereplő üzlethelyiségeknél 1463 euró. De a felújítások alatt készenléti díjat is kell fizetni a cégnek, vagy cserehelyiséget kell biztosítani. A BKV-nak hátrányos megállapodásokat az elmúlt években rendre meghosszabbították.

Egy korábbi belső vizsgálat szerint a BKV több olyan kötelezettséget is vállalt a szerződésben, amelyeknél bűncselekmény gyanúja merül fel. A Fővárosi Főügyészség azonban elutasította a feljelentést, a munkajogi felelősség pedig 3 év után elévül. A kontraktusok átvizsgálására felkért ügyvédi iroda szerint a szerződés jóerkölcsbe ütközés okán sem bontható fel. S nem is érdemes próbálkozni vele: amikor a Tarlós István vezette főváros a G-nap után erre hivatkozva bontott szerződést Simicska Lajos közterületi reklámcégével, az ügyből per lett, amit az önkormányzat elveszített. Márpedig az ISAR elleni vesztes per árát több milliárdra becsülték - írja a napilap.