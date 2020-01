Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milliárdos ingatlanmogul vette meg a Takarékbank alapkezelőjét (Frissítve)

Jellinek Dániel cége vette meg a Takarékbanktól a Diófa Alapkezelőt. A vételár nem ismert, az alapkezelő 340 milliárd forint körüli vagyont kezel, ebből 220 milliárdnyi ingatlanalapban van.

Jellinek Dániel milliárdos ingatlan-befektető vásárolhatja meg a Diófa Alapkezelőt - értesült az Index. Az eladó a Takarék csoport, és a megállapodást állítólag még tavaly év végén meg is kötötték, csak a hatóságok engedélyére várnak a felek. A Diófa Alapkezelő 400 milliárd forint körüli vagyont kezelhet.

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai szerint befektetési alapokban körülbelül 255 milliárd forintja van, emellett a tavalyi éves beszámolója szerint intézményi portfóliók is voltak nála mintegy 96 milliárd forint értékben. Ennek döntő része pénztári portfólió volt, ami tavaly a piaci árfolyamok emelkedése miatt növekedhetett.

Az ingatlanalap jól jöhet

Hogy Jellinek mennyit fizetett az alapkezelőért, arról a portálnak nincs információja. A Diófa mindenesetre a beszámolója szerint tavaly 914 millió, 2017-ben pedig 1,26 milliárd forint adózott nyereséget ért el, a sajáttőkéje pedig 1,37 milliárd forint volt.

Az ingatlanos vállalkozónak jól jöhet, hogy a Diófa több ingatlanalapot is kezel. A legnagyobb kezek közül a Magyar Posta Takarék (MPT) befektetési alap, amelynek "A" sorozatában 154 milliárd, az I sorozatban pedig 42 milliárd forint van. Az "I" sorozat korábban főleg intézményi sorozat volt, tavaly május közepe óta viszont a kisbefektetőknek is kínálják 180 napos visszaváltási határidővel. (Az "A" sorozat visszaváltási határideje három nap.) Más alapokkal együtt az alapkezelő közvetve és közvetlenül több mint 220 milliárd forintot kezel ingatlanalapokban.

Az Index cikke szerint az eladás egyik oka az lehetett, hogy megszűnt a befektetési alapok értékesítése a postán. Ez azt követően történt, hogy a Magyar Posta és a Takarék csoport közös tulajdonában lévő Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zrt. (MPBSZ) ügyfeleit október végén átvette a Takarékbank, és a kiürült brókercég bezárása mellett döntöttek.

Az MNB ágyazott meg a döntésnek

Ez nem meglepő, mivel a még 2018-ban is veszteséges MPBSZ fő terméke az MPT ingatlanalap volt, amelynek az értékesítését 2019 május közepén igencsak megnehezítette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlása, amely szerint minden újonnan kibocsátott ingatlan befektetési jegy visszaváltási határidejét a korábban szokásos 3 napról 180 napra kellett növelni, magyarán megszűnt az ingatlanalapok korábbi likviditása.

A jegybank azzal indokolta a döntést, hogy az egyre nagyobbra duzzadó ingatlanalapoknál komoly kockázatot jelentene egy nagymértékű, hirtelen jött tőkekivonás, hiszen az ingatlanokat nem lehet gyorsan eladni. A piacon ugyanakkor azt is suttogták, hogy a május végén induló Magyar Állampapír Plusznak akart a jegybank ezzel nagyobb piacot teremteni, így terelve a kisbefektetőket az ingatlanalapok felől az állampapírpiacra.

Megjött a hivatalos bejelentés

Néhány órával azt követően, hogy a hírt kiszivárogtatták, hivatalosan is bejelentették, hogy megállapodást kötött a Diófa Alapkezelő Zrt. többségi tulajdonának megvásárlásáról a Jellinekhez köthető Indotek Group. Magyarország egyik vezető befektetéskezelő és ingatlanfejlesztő társaságaként az Indotek Group célja, hogy - hosszú távon gondolkodó szakmai befektetőként - biztosítsa a jövőben azt a tulajdonosi hátteret, amelyre támaszkodva a Diófa Alapkezelő tovább tudja erősíteni piaci pozícióit, fejleszteni szolgáltatásportfólióját, mind a vagyonkezelés, mind a befektetési termékek piacán.

A Diófa 89,86 százalékos tulajdonrészét az Indotek kizárólagos érdekeltségébe tartozó Tarragona Holding Zrt. vásárolta meg, amely a szavazati jogok 98,89 százalékát biztosítja az új tulajdonos számára. Az Indotek Group által létrehozott projektcég, valamint az eddigi többségi tulajdonos MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. között 2019. december 30-án született meg a megállapodás a tranzakcióról. Az Indotek képviselői előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a Diófa Alapkezelő többi kisebbségi tulajdonosával is tulajdonrészük megvásárlásáról. A teljes tranzakció várhatóan márciusban fog zárulni.

A Diófa Alapkezelő ügyfelei számára a tulajdonosváltás közvetlenül nem lesz érzékelhető. A befektetési jegyeket továbbra is a Takarékbank fiókjaiban fogják forgalmazni. Sőt az új tulajdonosnak köszönhetően megnyílik a lehetőség arra, hogy a jövőben más pénzügyi szolgáltatók, bankok is forgalmazhassák a Diófa termékeit, amelyek így az eddiginél szélesebb kör számára is elérhetővé válnak. A Diófa Alapkezelő több mint 340 milliárd forintos vagyont kezel intézményi és lakossági ügyfelei számára. A Diófa Alapkezelő által kezelt ingatlanportfólióba olyan exkluzív "A" kategóriás irodaházak tartoznak, mint az Alkotás Point, a Green House, a V17, vagy az Infopark A, E és G épülete.