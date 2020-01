Milliókat bukhat egy hitelen, ha rosszul választja meg a futamidőt

Hiteligénylésnél az ideális futamidő kiválasztása nem egyszerű, de ha kéznél van egy lakáshitel kalkulátor, sokkal könnyebb a dolgunk.

Hiteligénylésnél mindig arra törekszünk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legkevesebbet kelljen visszafizetni. Ehhez elengedhetetlen a futamidő optimalizálása, de ez sokszor háttérbe szorul a törlesztőrészlet meghatározása mellett. Pedig akár több millió forintot is bukhatunk, ha nem vagyunk elég alaposak - ez derül ki a Bank360 kalkulátoraival elvégzett több ezer számításból.

Mi történhet, ha rosszul választjuk meg a futamidőt?

A futamidő meghatározásánál két hibát követhetünk el: ha túl rövid, vagy ha túl hosszú futamidőt választunk. Ha túl rövid idő alatt akarjuk visszafizetni a hitelt, beleeshetünk abba a hibába, hogy túlvállaljuk magunkat, és olyan magas törlesztőrészletet kell fizetnünk, ami mellett gondot jelent a megélhetés.

A másik lehetőség, hogy a hosszú futamidő mellett döntünk, például mert nem szeretnénk, vagy nem tudunk magas törlesztőrészletet vállalni. Így kevesebbet fizetünk havonta, de a hosszabb futamidő miatt a teljes visszafizetendő összeg nőni fog (hiszen tovább fizetünk kamatot), tehát összességében drágábban jutunk hozzá a hitelhez, mintha rövidebb futamidőt választottunk volna.

Akár milliókat is bukhatunk

A Bank360 pénzügyi szakportál utánaszámolt a Napi.hu számára, hogy a futamidő hossza hogyan befolyásolja a visszafizetendő összeget egy 10 millió forintos lakáshitelnél. Tíz- és húszéves futamidő mellett nézték meg a piacon elérhető legkedvezőbb ajánlatokat, ügyelve arra, hogy a kamatperiódus tízéves legyen - így csökkentve a kamatkockázatot.

Ha tízéves futamidőt választunk, akkor a Raiffeisen Bank MindigFix 10 lakáshitelét 3,73 százalékos teljes hiteldíjmutatóval (thm) igényelhetjük. A havi törlesztőrészlet 99 684 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 11 962 080 forint. Az Erste Bank 3,88 százalékos thm-mel kínálja lakáshitelét, ebben az esetben a törlesztőrészlet 100 014 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 12 041 880 forint. A TakarékBank fogyasztóbarát lakáshitele is felfért a képzeletbeli dobogóra: a thm 3,92 százalék, a havi törlesztőrészlet 99 450 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 12 052 356 forint.

Húszéves futamidőnél a havi törlesztőrészlet akár 55-60 ezer forint is lehet, ami az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők számára is kigazdálkodható összeg. Emellett azonban tovább drágul a hitelünk, ha a visszafizetendő összeget nézzük. A Takarék Csoport ajánlata itt is kedvező, 3,83 százalékos thm-et kínálnak. A havi törlesztőrészlet 58 620 forint, a teljes visszafizetendő összeg azonban 14 217 636 forint. Az Erste Bank lakáshitelét 3,87 százalékos thm-mel vehetjük fel, 59 237 forintos törlesztőrészlettel - a futamidő végéig összesen 14 284 680 forintot kell visszafizetnünk. A Raiffeisen Bank is kedvező feltételeket kínál: a thm 3,89 százalék, a törlesztőrészlet 59 654 forint, a visszafizetendő összeg pedig 14 316 960 forint.

A számításokból kiderül, hogy ahogy nő a futamidő hossza, úgy csökken a havi törlesztőrészlet. Ezzel együtt viszont egyre többet fizetünk a hitelért, hiszen a kamat és ezzel együtt a thm csak minimálisan csökken, vagy egyáltalán nem. Így fordulhat elő, hogy a teljes visszafizetendő összeg akár 2 millió forinttal is magasabb lehet, ha 10 helyett a 20 éves futamidő mellett döntünk.

Megéri-e a maratoni futamidő?

A hosszú futamidő elsősorban azok számára jelent megoldást, akik alacsonyabb jövedelemből gazdálkodnak, hiszen nem mindegy, hogy a büdzséből 55, 70 vagy 95 ezer forintot kell kigazdálkodniuk havonta törlesztésre.

Viszont érdemes utánaszámolni, hogy mi történik akkor, ha húsz évnél is tovább nyújtjuk a futamidőt, ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy ezzel nyerünk. A harmincéves törlesztéssel elvégzett kalkulációk rámutatnak, hogy a teljes visszafizetendő összeg tovább nő, a törlesztőrészlet pedig csak néhány ezer forinttal lesz alacsonyabb - hívja fel a figyelmet a Bank360.hu szakértője.

A Takarék Csoport példájánál maradva tízmillió forintot 3,79 százalékos thm-mel vehetünk fel, a törlesztőrészlet 45 585 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 16 590 516 forint. Láthatjuk, hogy ha harminc évig törlesztjük a fenti példában szereplő 10 millió forintos hitelt, akkor a teljes visszafizetendő összeg több mint 2 millió forinttal több, a havi törlesztőrészlet viszont csak 13 ezer forinttal kevesebb, mintha a húsz évet választottuk volna. Így tehát összességében megéri kigazdálkodni azt a plusz tízezer forintot havonta, hiszen így nemcsak tíz évet, hanem kétmillió forintot is spórolhatunk.

További megoldásokat jelentenek az állami családtámogatási elemek, mint például a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a babaváró hitel: az utóbbinál például egy gyermek vállalásával az aránylag rövid futamidő alatt is alacsony a törlesztő, hiszen a hitel kamatmentessé válik.

Hogyan válasszam ki az ideális futamidőt?

A kalkulációkat figyelembe véve több szempontot is érdemes mérlegelni a futamidő hosszát illetően. Nem mindegy, hogy mekkora hitelről van szó, mire költjük a pénzt, és persze, hogy havonta mekkora törlesztővel tudjuk terhelni a jövedelmünket - utóbbinál a jövedelemarányos törlesztési mutató (jtm) is korlátokat szab.

Érdemes úgy meghatározni a futamidőt, hogy a havi törlesztőrészlet ne terhelje meg túlságosan a költségvetést; de ne is legyen túl hosszú, hiszen akkor a teljes visszafizetendő összeg emelkedik meg túlságosan.