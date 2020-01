Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milliókat nyerhet a lakásvásárláson

Nem éri meg készpénzből lakást venni. Olyan olcsó a hitel, hogy ha valakinek van is elég pénze egy ingatlanra, akkor is jobban jár, ha kölcsönt vesz fel, a megtakarítást pedig befekteti állampapírba, ha van elég jövedelme a törlesztőket fizetni.

Ne sokat költsön, vegyen inkább kölcsön! Ezt a szlogent a lakásvásárlók is megfogadhatják, még akkor is, ha van elég pénzük arra, hogy készpénzben kifizessék a teljes ingatlan árát. A lakáshitelek kamata ugyanis olyan alacsonnyá vált, hogy pénzügyileg jobban jár az, aki hitelből vásárol lakást, és a megtakarítását inkább befekteti - például Magyar Állampapír Pluszba (MÁP+). Aki így tesz, a magyar állammal fizettetheti ki a lakáshitele kamatát, sőt még annál valamivel többet is.

Több milliós nyereség

A lakáshitelek teljes hiteldíjmutatója (THM) ugyanis még öt- vagy tízéves kamatfixálás mellett is alig 3 százalékról indul, miközben a MÁP+ hozama, ha az ötéves lejáratig tartja a befektető évente 4,95 százalékos. Aki tudja fizetni a törlesztőrészleteket, annak érdemes a hitelt választani, hiszen milliókat spórolhat néhány év alatt ahhoz képest, mintha készpénzből vásárolt volna ingatlant.

Ha valaki most rendelkezik 20 millió forinttal, és beteszi MÁP+-ba, öt év múlva 25 469 974 forintot vehet ki. Az interneten lévő banki hiteleket összehasonlító portálok adatai szerint 20 millió forintnyi lakáshitelt öt éves futamidőre végig fix törlesztőrészlettel úgy lehet most felvenni, hogy a teljes visszafizetendő összeg a futamidő során 21,5-21,6 millió forint körül alakul. A kezdeti költségeket beszámítva is kaphat az ügyfél olyan lakáshitelt, hogy öt év alatt 21,6 millió forint körüli összeget kell csak kifizetnie, vagyis majdnem 4 millió forint a nyeresége.

Kevesebb megtakarítással is érdemes lehet belevágni ebbe a történetbe. A kamatkülönbség olyan nagy, hogy már 6 millió forintnyi MÁP+ megtermel annyi hozamot öt év alatt, amennyi kamatot a 20 millió kölcsön után öt év alatt ki kell fizetni a bankoknak. Egy ilyen kölcsön törlesztőrészlete persze magas, havonta 360 ezer forint körül van, csak megfelelően magas jövedelem mellett érdemes és lehet belevágni.

Tíz évre is megéri

Kisebb jövedelemmel is bele lehet vágni a lakáshiteles buliba. Tízéves futamidővel 20 millió forintos lakáshiteleket ötéves kamatperiódus mellett 192-193 ezer forint körüli törlesztőrészlettel kínálnak már a hitelintézetek. Ha pedig valaki a teljes futamidőre fixálná a kamatot, akkor 196-199 ezer forint körüli részletekkel számolhat. Ötéves kamatperiódus esetén jelenleg úgy számolnak a kalkulátorok, hogy a teljes visszafizetendő összeg nagyjából 23,5 millió forint körül lesz majd.

Ez persze nőhet, ha öt év múlva magasabbak lesznek a kamatok, de akkor a lejáró állampapírokból végtörleszthetik az ügyfelek a kölcsönt, így is nyernek csaknem 2 millió forintot a kamatkülönbözeten 20 milliós megtakarítás mellett. Azok, akik tízéves kamatperiódust választanak, 23,7-24 millió forintnyi teljes visszafizetendő összeggel kalkulálhatnak, ehhez képest öt év után már bő másfél milliós kamatnyereségük keletkezik, ami tovább nőhet, ha újra befektetik a lejáró állampapírban lévő pénzüket. Tízéves kamatperiódus mellett is érdemes már kisebb megtakarítással is hitelt felvenni, nagyjából 10 millió forintnyi MÁP+ termeli ki öt év alatt a 20 milliós hitelre tíz év alatt visszafizetendő banki kamatokat.

Vannak feltételek

Ahhoz persze, hogy az ügyfelek megkapják a legalacsonyabb kamatokat, a hitelintézetek speciális feltételek teljesítését írhatják elő. Az egyik legáltalánosabb az, hogy az ügyfelek oda utaltassák a jövedelmüket, és sokszor megadják egy minimálisan elvárt havi jóváírás összegét is. Sok helyen a maximális kamatkedvezményhez nagyon magas, a Raiffeisennél vagy az Ersténél például egyes hiteleknél havonta minimum nettó 600 ezer forint.

Más bankok azonban szerényebbek, a Takarékbank például már 150 ezer forintnál megadja a kamatkedvezményt, a K&H-nál pedig 100 ezer forint is elég az árengedményhez. Összesen persze ennyi aligha elég akkor, ha az ügyfél a teljes lakást hitelből szeretné megvásárolni, és csak a minimális önerőt fizetné ki készpénzből. Jelenleg az árazás alapján a Takarékbank az egyik legagresszívabb versenyző a lakáshitelpiacon, de az Erste, a Raiffeisen, az UniCredit, a K&H és a CIB is ott van a nyomában a kamatversenyben.

Az MNB is korlátoz

A hitelfelvétel során emellett be kell tartaniuk a bankoknak a jegybank hitelfedezeti arányokkal kapcsolatos korlátozásait, és a jövedelem-arányos törlesztőrészletre vonatkozó szabályokat is. Lakáshitelnél nem adhatnak több kölcsönt, mint az ingatlan értékének 80 százaléka, vagyis 20 százaléknyi önerőt le kell tenni az asztalra. Ez persze kiváltható, ha van másik ingatlan, amit fel lehet ajánlani fedezetként.

Emellett úgy adhatnak csak kölcsönt, hogy a havi törlesztőrészlet 500 ezer forintnyi igazolt nettó jövedelem alatt nem haladhatja meg az adós havi jövedelmének a felét, és afölött is legfeljebb a 60 százalékáig mehet el. Több adóstárs esetén ezeket az összegeket persze össze lehet adni. Arra is érdemes odafigyelni, hogy bizonyos jövedelmeket - gyes, gyed, családi pótlék - nem minden bank fogad számít be teljes mértékben.