Milyen támogatásokkal számolhatnak a gyermekvállalást tervezők?

Egy otthonteremtés előtt álló fiatal pár számára létkérdés, hogy optimálisan használják-e ki a családtámogatási lehetőségeket, hiszen több millió forint múlhat ezen, és persze az, hogy sikerül-e egyáltalán saját ingatlanba költözniük. Igyekszünk megmutatni a lehetőségeket.

Hiába olvashatunk most mindenfelé arról, hogy sok helyütt csökken az ingatlanok ára, valamint nő a reálisan elérhető alku lehetősége, az ingatlanvásárlás egy átlagos fiatal pár számára még most is óriási kihívás. A saját megtakarítás és a szülőktől esetlegesen kapott támogatás önmagában többnyire nem is elegendő hozzá, így ki kell használni minden támogatási lehetőséget, legyen az vissza nem térítendő támogatás, vagy éppen kedvezményes hitel. Ráadásul az MNB adatai szerint 2019-ben a lakásvásárlók 46-47 százaléka hitelt is igényelt, ehhez pedig akár önerőként is fontos szerepe lehet az otthonteremtési támogatásoknak.

Először is tudni kell, hogy egy fiatal, családalapítás előtt álló pár mozgástere nagyban függ attól, hogy

mennyi gyermeket szeretnének vállalni,

házasok-e, illetve

használt vagy újépítésű ingatlant vásárolnának, esetleg építkeznének.



Vissza nem térítendő csok-támogatás

A vissza nem térítendő csok (családi otthonteremtési kedvezmény) összege függ a vállalt gyermekek számától, valamint az ingatlan típusától (használt vagy újépítésű), ezen kívül vállalt gyermeknél előírás, hogy a pár házas legyen, valamint legalább egyikük ne töltse be igényléskor a 40. életévét.

A támogatás összege nagyon különböző használt és újépítésű ingatlan vásárlása/építés esetén:

Használt lakásnál:

1 gyermek: 600 ezer forint



2 gyermek: 1 430 ezer forint

3 gyermek: 2,2 millió forint

3-nál több gyermek: 2,75 ezer forint.



Újépítésű lakásnál/építésnél:

1 gyermek: 600 ezer forint

2 gyermek: 2,6 millió forint

3 gyermek: 10 millió forint.



Emiatt a fiataloknak érdemes mérlegelniük, hogy vajon az általuk preferált környéken újépítésű vagy használt ingatlan éri meg jobban a támogatás miatt, a tervezett gyermekszámot figyelembe véve. Ha például a pár 3 gyermeket szeretne, akkor 7,25 millió forint lesz a különbség a támogatásban.

Az elérhető nettő pénzügyi előny 3 gyermek vállalása esetén: 2,75 -10 millió forint.

Kedvezményes csok-hitel

A csok-hitel egy államilag támogatott, maximum fix 3 százalékos kamatú lakáshitel, amely pénzügyi előnyét akkor láthatjuk, ha összehasonlítjuk egy hasonló feltételű piaci lakáshitellel. A csok-hitel maximális összege 2 gyermek vállalásakor 10 millió, míg 3 gyermeknél 15 millió forint, függetlenül attól, hogy újépítésű vagy használt az ingatlan.

A Bankmonitor lakáshitel kalkulátor szerint jelenleg a legkedvezőbb nem támogatott lakáshitelhez képest egy 15 millió forint összegű, 20 éves futamidejű csok-hitel pénzügyi előnye havi szinten 16,6 ezer forint, ami teljes visszafizetésben több mint 4 millió forintot jelent. A különbség azonban ennél is nagyobb lehet a drágább lakáshitelekhez képest, éppen ezért nagyon fontos a jó választás akkor, ha nem vagyunk jogosultak csok-hitelre.



Ahhoz, hogy megkaphassuk a maximum 3 százalékos kamatú, szuperolcsó csok-hitelt, két dolognak mindenképpen meg kell felelnünk. Először is teljesítenünk kell a csok (családi otthonteremtési kedvezmény) jogosultsági feltételeit! Mivel hitelről van szó, ezenkívül hitelképesnek is kell lennünk, vagyis rendelkeznünk kell megfelelő nagyságú igazolt jövedelemmel, a megvásárolni vagy felépíteni kívánt ingatlannak elegendő fedezetet kell nyújtania, valamint elő kell tudnunk teremteni a szükséges önerőt. Az önerő lehet akár saját megtakarítás, de meghatározott feltétekkel a Babaváró támogatás és a vissza nem térítendő csok-támogatás is felhasználható erre a célra.

Elérhető nettő pénzügyi előny 3 gyermek vállalása esetén: 4 millió forint (20 év alatt, a legkedvezőbb lakáshitelhez viszonyítva).

Babaváró hitel

A babaváró hitel (más néven babaváró támogatás) egy gyermekvállalást tervező pár számára kifejezetten jó lehetőség, hiszen a hitel az induláskor kamatmentes, ha pedig az igényléstől számított 5 éven belül baba születik, akkor a futamidő végéig marad a kamatmentesség, ráadásul 3 évre fel is függesztik a törlesztést. A második gyermek érkezésekor - a 12. magzati kortól - újraindul a hároméves törlesztési moratórium, valamint elengedik a fennálló tőketartozás felét, míg a harmadik babánál a teljes fennálló adósságot leírják. Éppen ezért a Babaváróval elérhető pénzügyi előny nagyban függ attól, hogy azt mikor igénylik, illetve milyen ütemezésben érkeznek a gyermekek.



Ha például a fiatal házasok úgy igénylik azt, hogy a feleség már állapotos, akkor azonnal felfüggeszthető a törlesztés, ha pedig a többi gyermek az azt követő 6 évben születik, akkor egyáltalán nem kell visszafizetni a felvett babavárót.

Elérhető nettő pénzügyi előny 3 gyermek megszületése esetén akkor, ha a Babaváró igénylésekor a feleség már állapotos, a gyermek pedig betöltötte a 12 hetes magzati kort, a következő 2 baba pedig az igényléstől számított 6 éven belül megszületik: 10 millió forintt

Gyermekek után járó lakáshitel-elengedés

A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló kormányrendelet szerint a második gyermek után 1 millió forinttal, a harmadik gyermek után pedig 4 millió forinttal csökkenthető a gyermek 12 hetes magzati korában már meglévő jelzáloghitel tőketartozása.

Ez pedig azt jelenti, hogy ha a példánkban szereplő fiatal pár csok-támogatás, csok-hitel és Babaváró hitel kombinációjával oldaná meg a lakásvásárlást, akkor a második és a harmadik gyermek után összesen 5 millió forinttal csökkenthetnék a fennálló tartozást. Itt érdemes úgy tervezni, hogy a gyermekek születésekor még legyen elegendő tőketartozás a hitelelengedéshez, de arra is figyelni kell, hogy a Babaváró hitel nem lakáscélú, ezért arra nem vonatkozik a lehetőség.

Az elérhető pénzügyi előny 3 gyermek születése esetén: 5 millió forint.