Minden, amit a karácsonyfa kidobásáról tudni szeretett volna

Budapesten a karácsonyi ünnepeket követően a FKF Nonprofit Zrt. szervezetten gyűjti össze és szállítja el a fenyőfákat - adta hírül a cég.

Becslések szerint mintegy 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcára, ezt a mennyiséget kell kezelni, illetve hasznosításukat megoldani.

Általában január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában egy-másfél hónapig tart. A kijelölt gyűjtőpontokról ilyenkor úgynevezett fenyőfa járatok szállítják el a karácsonyfákat. A lakóingatlanoktól ezzel párhuzamosan, illetve ezt megelőzően, vagy ezt követően a normál hulladékszállító célgépek gyűjtik össze a fákat, illetve külön járművel gyűjtik össze a nagyobb darabokat.

A lakosság a fákat kiteheti az utcára is, de figyelni kell, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát. Emellett el is lehet vinni azokat a több mint 250 kijelölt gyűjtőhelyre is.

A tűlevelűeket először aprítják, majd ezt követően a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek. A fenyő a magas gyantatartalom miatt kitűnő tüzelőanyag, amelyből termikus hasznosítással (elégetéssel) több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak fűtési gőzt, és villamos áramot.

További információt, valamint a kijelölt gyűjtőhelyek listáját itt találja.