Mindent bele - a fritőzbe

Minden családanya álma egy mindenttudó sütő-főző alkalmatosság. Amibe csak úgy be lehet dobálni a panírozott vagy mirelit húsokat és pár perc múlva készen is van a friss, ropogós szelet. A csodamasina egy mozdulattal kikapcsolható, s amíg a gyerekek a frissensültet falják, más konyhai teendőkre is sort lehet keríteni. A csodamasina neve fritőz, és évekkel ezelőtt a karácsonyfák alatt kitüntette helyet foglalt el.

A rántott hús és szalmakrumplisütő csodából az mindenképpen igaz, hogy ropogós, friss "készterméket" bocsát ki, s az is, hogy pillanatok alatt süti készre a nyers húst vagy a krumplit, az azonban már egyáltalán nem, hogy mindezt macera nélkül teszi. Hogy miért?

Kezdjük ott, hogy több liter olajat kell a készülék bendőjébe önteni. Ez önmagában nem lenne baj, ha ezzel hosszú ideig lehetne főzőcskélni. De, nem lehet! Az olaj ugyanis néhány sütést követően besül, megbarnul és rossz ízű lesz. Ez önmagában is baj, de sokkal rosszabb az, hogy az égett olaj állítólag rákkeltő hatású lehet. Emiatt aztán a fritőzgyártók bevezették a fritőzzsiradékot.

Erről máig nem derült ki, hogy pontosan miből készül. Állítólag ez nem kalcinogén hatású, nem ég el és le - viszont sokkal drágább, mint a hagyományos étolaj. E két komoly hendikep miatt kerülhettek a fritőzök a kamrapolcokra (a kacatok közé), a konyha kiemelt helye helyett.

Amúgy fritőzöket ma is forgalmaznak és vesznek is - bár az igazán trendi háziasszony ma már szuvidáló ketyerét vagy mindentudó konyhai ultrahangos-forrólevegős-légkeveréses multifunkciós csodamasinát vesz, vagy kér karácsonyra. Kíváncsi vagyok, hogy ezek a sok tízezer forintos berendezések mikor kerülnek a spájz legfelső polcára?

