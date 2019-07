Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mire számítanak a jövő nyugdíjasai? - Érdekes elképzelések

A magyar fiatalok úgy vélik, 5-10 évet töltenek majd nyugdíjasként és 40 százalékuk ez idő alatt nem is szeretne dolgozni - derül ki a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. kutatásából.

A magyar 25-29 éves korosztály 70 százaléka szerint nyugdíjasként is dolgoznia kell majd ahhoz, hogy meg tudjon élni - derül ki a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. friss, 1000 fős, reprezentatív kutatásából.

Arra is rákérdeztek, hány éves koruktól kell a válaszadóknak félretenniük, hogy anyagilag biztosan teljenek a nyugalmazott napjaik. A résztvevők több mint harmada szerint már 18-25 éves kortól kell erre a célra spórolni. A válaszadók 30 százaléka pedig úgy vélekedik, 26-35 éves kor között kell elkezdeniük takarékoskodni nyugdíjcélra.

A kutatásban résztvevőket arról is kérdezték, szerintük hány évet fognak nyugdíjasként tölteni. A válaszadók több mint negyede véli úgy, hogy ez egy 5-10 éves intervallum lesz, további 22 százalék szerint hosszabb, akár 10-20 éves periódus is lehet. (Ehhez képest a születéskor várható élettartam Magyarországon jelenleg a nők esetében 79 év, míg a férfiaknál is több mint 72 év, így a 65 éves nyugdíjkorhatárral számolva a nők átlagosan 14, míg a férfiak 7 évet élnek nyugdíjasként - a szerk.)

Ez idő alatt a fiatalok több mint 40 százaléka, ha tehetné, semmiféle munkát nem végezne. Csaknem negyedük önkénteskedne, vagy jótékonysági célú munkát végezne. A válaszadók 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy jelenlegi pozíciójában dolgozna tovább.

A kutatásban megkérdezett fiatalok csaknem fele úgy véli, hogy idős korukban is rokonaik támogatására fognak szorulni. Majdnem minden nyolcadik megkérdezett bizakodó és úgy gondolja, nem kell majd munkát vállalnia, míg másik 21 százalék szerint rokonai hozzájárulása nélkül is boldogulni fog. A megkérdezettek harmada bizonytalan annak tekintetében, hogy szüksége lesz-e családja segítségére.