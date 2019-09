Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mit csináltak a tescós vásárlók? - a boltlánc elárulta

Újabb régióban - Kecskeméten és környékén - is megjelent a házhoz szállítással, ennek apropóján a Bukszának elárulta mi történt eddig. Érdekes számok.

"Vásároljon velünk online és a kiválasztott termékeket házhoz szállítjuk az Ön számára legmegfelelőbb időpontban" - több mint hat évvel ezelőtt, 2013 januárjában ezzel a mondattal harangozta be az online boltjának indulását a Tesco, amely ezzel az úttőrök közé tartozott a piacon.

A 2013-as budapesti rajt a következő években több nagyvárosban, például Székesfehérváron, Győrben, Szegeden és Pécsen is elindult a szolgáltatás, most októbertől pedig már Kecskemét és környéke is fent van a tescós térképen, amelyen összesen 129 település szerepel.

Mennyi?

A mostani terjeszkedés apropóján a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) elkérte a boltlánctól az online üzletág utóbbi hat évről szóló mérlegét.

Az online áruház 20 millió megrendelést kapott.

20 millió megrendelés érkezett 500 ezer címről.

Összesen 150 millió terméket szállított a cég.

A tescós furgonok pedig 10 millió kilométert tettek meg.

Az összesített számokhoz képest talán érdekesebb, hogy a online Tescóból vásárlók körében melyek a legnépszerűbb cikkek.





A terméktoplista élén az ásványvíz áll, ez nem meglepő, mert egyfelől relatív olcsó termék, egyszer sokat rendelnek belőle, viszont nehéz. A második helyet a tejek szerezték meg, elsősorban 1,5 és 2,8 százalékos zsírtartalmú tejeket rendeltek a Tescótól a vásárlók.





Az viszont már meglepőbb, hogy a csirkemell a harmadk az online bolt népszerűségi listáján. Ahogy az banán negyedik helye is érdekes. Egy-egy vásárló átlagosan 22-25 ezer forintért rendelt az online Tescóból, a legdrágább csomagokat pedig budapestre szállítja a cég.





Iszonyatos tempó az online vásárlásoknál





A jövőben várhatóan a Tesco újabb régiókban jelenhet meg az online boltjával, mivel az internetes kereskedelem meredek emelkedőn van évek óta. Ez többek között a KSH adataiból is kierült, amelyek az online vásárlásokat és a csomagküldéshez kötődő forgalmat együtt mutatják. A növekedés pedig az utóbbi években sokszorosa volt a kiskereskedelmi forgalomhoz képest. 2018-ban például 32,5 százalékkal nőtt az online forgalom, miközben a kiskereskedelem 6,6 százalékos többletet ért el. Az idei első félévben a kiskereskedelmi forgalom 5,7 százalékos bővülésével párhuzamosan az online vásárlásoknál 31 százalékos volt a plusz.





A masszívan bővülő piac miatt ma már a Tescónak sokkal több versenytársa van, mint a 2013-as induláskor. A legnagyobb kereskedelmi láncok közül a CBA, az Auchan és a Spar is elindította az online boltját.