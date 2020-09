Mit mond az OTP a nyugdíjas ügyfelekről?

Egyre többen intézik pénzügyeiket az OTP Bank digitális csatornáin. A hitelintézet jelenlegi mobilalkalmazásának, az OTP SmartBanknak már több mint 1 millió regisztrált felhasználója van, sőt, megkezdődött az új mobilbanki applikáció tesztelése is.

Az elmúlt években is folyamatosan nőtt az OTP Bank digitálisan aktív ügyfeleinek aránya, de a koronavírus-járvány első hullámának időszakában ez a növekedés ugrásszerű volt: idén a márciustól májusig tartó időszak átlagos növekedése duplája volt a tavalyinak, ami havonta több tízezer új digitális felhasználót jelent.

A járvány elleni védekezés részeként az OTP Bank több csatornán is aktív kampányt folytatott, hogy ügyfelei a kényelmes, gyors és biztonságos digitális szolgáltatásokat vegyék igénybe ahelyett, hogy a bankfiókokban intéznék pénzügyeiket. Részben ennek hatására tavasszal összesen 12 százalékkal nőtt a regisztrációk száma az OTP SmartBankra. Sőt, nyáron heti átlagban még a kijárási korlátozások időszakánál is többen regisztráltak az alkalmazásra. A tavaszi-nyári időszakban a bejelentkezések számában 12 százalékos, míg az aktív tranzakciók számában 14 százalékos növekedést tapasztalt a hitelintézet.

A különböző ügyintézési típusok közül a digitális számlafizetési megoldások voltak a legnépszerűbbek: 300 százalékkal nőtt például azok száma, akik az OTP SmartBankon keresztül, QR-kód beolvasásával fizették ki postai csekkjüket: a januári több tízezres tranzakciószám, havi több százezerre nőtt.

A nyugdíjasok is megszerették

"A pandémia előtt is sikeresen vontuk be ügyfeleinket a digitális szolgáltatások használatába, hónapról-hónapra egyre többen próbálták ki az online csatornáinkat. Az elmúlt hónapokban azonban bennünket is meglepett a növekedés üteme, mára pedig meghaladta az 1 milliót a SmartBank alkalmazásra regisztrált felhasználók száma. Ennek érdekében nem csupán kampányokat indítottunk, de fiókjainkban is segítettük ügyfeleinket, hogy ügyintézőink segítségével megismerkedjenek a digitális bankolás egyszerűségével. Fontos tapasztalat, hogy aki egyszer kipróbálta valamelyik online pénzügyi csatornát ügyfeleink közül, az később is aktívan használja azt. Külön öröm, hogy nem csak a fiatalok nyitottak a digitális ügyintézésre, az OTP Bank idősebb, 65 év feletti ügyfelei is egyre szívesebben használják az online megoldásokat" - mutatott rá Csányi Péter, az OTP Bank ügyvezető igazgatója.

A digitális csatornák népszerűsége, az OTP Bank fiókhálózatában is láthatóvá vált: átlagosan a korábbi ügyfélszám 75 százaléka intézi pénzügyeit a fiókokban a vírus kitörése óta, tehát a korábban fiókba járók 25 százaléka már az online szolgáltatásokat veszi igénybe.