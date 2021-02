A Greenpeace nekimegy a Molnak

A környezetvédő szervezet szerint elfogadhatatlan, hogy az olajipari vállalat kőolajkutat tervez az Őrségi Nemzeti Parkban. Az éghajlati- és ökológiai válság korában szerintük az a minimum, hogy a Mol ne rombolja a védett természeti értékeinket.

A Greenpeace saját weboldalán kiadott sajtóközleménye szerint a szervezet a már nyilvánosságra került dokumentumok alapján tudja, hogy a Mol 2020 év végén engedélykérelmet nyújtott be a Vas Megyei Kormányhivatalhoz, hogy az Őrségi Nemzeti Park területén "szénhidrogén termelési és kutatási célú kút lemélyítését" végezhesse. Ez - vagyis a helyszín, de a várható kitermeléssel járó környezetszennyezés és a többlet szén-dioxid-kibocsátás miatt is - önmagában is elfogadhatatlan.

A Greenpeace közleménye úgy fogalmaz, hogy a "nemzeti parkjainkat azért hozták létre, hogy a magyar tájat és benne természeti értékeinket hosszú távon megőrizzék. Minden, ezt a célt veszélyeztető gazdasági tevékenységet itt el kell kerülni."

A tiltakozás kinyilvánítása mellett a környezetvédő szervezet ügyfélként is bejelentkezett az eljárásba a Vas Megyei Kormányhivatalnál, hogy a rendelkezésre álló jogi eszközökkel felléphessen a tervezett beruházással szemben.

A kérdéses területen, a lakott területtől alig néhány száz méterre tervezett beruházás ellen tiltakozó helyiek petíciót indítottak, melyhez eddig már több mint 16 ezren csatlakoztak. A Greenpeace közleményében arra buzdít mindenkit, akinek Magyarország természeti értékei számítanak, hogy csatlakozásukkal segítsék az Őrségbe tervezett természetrombolás megakadályozását.