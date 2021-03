Mi lesz a hiteltörlesztőkkel a moratórium után? Gondok jöhetnek válságágazatokban

A lakossági ügyfelek többsége tovább fogja tudni fizetni a hitelét a moratórium után a bankok szerint. A cégek közül a válságágazatokban viszont komoly problémák várhatók, a vállalati hiteleket egyenként kell majd átstrukturálni a nehéz helyzetbe került cégeknél. További jogszabály-módosításokat sem tart kizártnak a szektor, ha elhúzódik a válság, az átütemezésnél az állami hitelprogramok is jól jöhetnek.

Több mint egy éve vannak már a banki hitelesek, lízing-felvevők moratóriumban. Tavaly március 19-én függesztették fel a fennálló lakossági és vállalati hiteleknek a törlesztését eredetileg 2020 végéig, majd egy jogszabály-módosítással 2021. június 30-ig. Még három hónapig kaptak tehát haladékot az adósok a hiteleik törlesztésére, onnantól kezdve, hacsak nem jön újabb jogszabály-változtatás, ismét fizetniük kell.

A törlesztés átmeneti felfüggesztését a koronavírus-járvány kitörése indokolta. Egy évvel ezelőtt még mindenki úgy kalkulált, a pandémia néhány hónap alatt lecseng, és helyreáll a gazdaság működése, tovább tudják majd fizetni a hiteleiket a cégek és a magánemberek. Most viszont a harmadik hullám tetőpontján már egyáltalán nem biztos, hogy sima lesz a folytatás.

Minden második ügyfél halogat

A moratóriumba az elején minden ügyfél bekerült, de a kliensek több mint fele azonnal ki is jelentkezett a hatálya alól. Tavaly év végére a jegybank friss hitelezési folyamatokról szóló jelentése szerint a moratórium igénybevétele jelentősen csökkent a vállalati ügyfelek körében. Míg 2020 júniusában a fennálló, moratóriumra jogosult vállalati hitelállomány 51 százaléka volt moratóriumban, addig decemberre az arány 39 százalékra csökkent. A legnagyobb vállalati hitelállománnyal rendelkező hét ágazat mindegyikében mérséklődött a moratórium kihasználtsága. A nagyobb ágazatok közül az ingatlanügyek és a szállítás-raktározás ágazatban decemberben továbbra is 45 százalék fölött alakult a moratórium igénybevétele, míg az építőiparban és pénzügyi-biztosítási tevékenység ágazatban az igénybevétel 30 százalék alá csökkent.

A lakossági ügyfelek legnagyobb arányban a jellemzően magasabb kamatozású, rövidebb futamidejű személyi hitelek esetében vették igénybe a moratóriumot. A fogyasztási hiteleket, szemben a lakáshitelekkel, jellemzően az alacsonyabb jövedelmű, és ezáltal magasabb jövedelem-arányos törlesztést vállaló ügyfelek igénylik. Ebből kifolyólag a moratóriumot legnagyobb arányban a személyi hitelállomány esetében vették igénybe, mintegy 60‒70 százalékos arányban.

A legtöbb hiteltípus esetében fél év alatt enyhe csökkenés volt megfigyelhető a részvételi arányokban. Ugyanakkor a hitelkártya-követelések és a gépjárműhitelek esetében kismértékben emelkedett a moratóriumban lévő állomány aránya. A törlesztés felfüggesztésére jogosult lakossági hitelállomány részvételi aránya a moratóriumban a júniusi 57 százalékos szintről 3 százalékponttal, 54 százalékra csökkent decemberre.

A többség várhatóan tud majd fizetni

Ha valóban csak ilyen csekély mértékben javult volna az ügyfelek fizetési képessége, amilyen arányban kiléptek a tavalyi második félévben a moratóriumból, komoly gondban lenne a bankrendszer. A hitelintézetek azonban úgy látják, sokan tudnának fizetni azok közül, akik most nem törlesztenek, csak a kölcsönök kis részét kell majd újratárgyalni

"A lakosság esetén azok lehetnek érintettek, akiknek a munkahelye veszélybe került vagy kerül majd a járványhelyzet miatt, de az ügyfelek számláira a tapasztalataink szerint nem érkezik láthatóan kevesebb jövedelem. A cégek esetén a veszélyeztetett szektorok azok, amelyeket a korlátozások jelentősen érinthettek, elsősorban a turizmus, a vendéglátás, a szállodák, a szórakoztatóipar" - mondják a CIB Bank szakértői. A Takarékbanknál sem aggódnak a lakossági portfóliók miatt. "A hitelintézet lakossági ügyfélkörében felülreprezentált a stabil munkahellyel, valamint az olyan szakmákban dolgozó alkalmazotti kör, ahol a válság hatása nem szántott annyira mélyen" - nyilatkozták lapunknak.

A Raiffeisennél arra számítanak, hogy az érintett ügyfelek nagyobb része fog tudni fizetni. A pillanatnyi helyzetben azonban nehéz előre látni, mi fog történni júliusban. Azoknak a családoknak okozhat gondot a hitelek törlesztése, amelyeknél a kereső családtagok közül egy vagy több is elveszítette a jövedelmét.

Gond lesz a válságszektorokban

A bizonytalanság azonban egyelőre óriási. Hogy júliustól mi várható, az a gazdaság újranyitásának ütemezésétől és a kormányzati intézkedésektől függ - mondják a CIB-nél. A banknál további kormányzati intézkedéseket várnak, jogszabályi rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy mely ügyfelek részesülhetnek esetleg további könnyítésben.

Emellett a fizetési nehézséggel küzdő CIB-es ügyfelek a moratórium lejáratát követően a jelenleg is biztosított, a moratórium alatt már a jelenlegi helyzet figyelembevételével felülvizsgált standard fizetéskönnyítési konstrukcióinkat vehetik majd igénybe, amelyek szükség esetén személyre szabott megoldást nyújthatnak. A banknál úgy látják, a legnagyobb igény a veszélyeztetett szektorokban lesz majd az átütemezésre.

A többi bank is gyakorlatilag tömeges hitelbedőlésre számít a válságágazatokban, ha nem tudják megfelelően átütemezni a kölcsönöket. A Budapest Banknál a lakossági oldalon termékenként folyamatban van a potenciálisan pénzügyi nehézséget elszenvedő ügyfélkör felmérése. A fizetéskönnyítő megoldásokat termékenként alakítja majd ki a bank, ezek között tömeges és egyedi megoldások egyaránt szerepelnek. Pontos számadatokat azonban arról, várhatóan mekkora lesz ezekre a kereslet, a bank szerint még korai lenne megadni, mert az ügyfelek helyzete akár hónapról hónapra is változhat.

A vállalati ügyfélkörnél a Budapest Bank is azokért az ágazatokért aggódik, amelyek extrán kitettek a pandémia okozta visszaesésnek. Ezeknél a cégeknél szükség lehet egyedi megoldásokra. Ennek során nem a tömeges termékfejlesztésre fókuszálnak, hanem a meglévő elérhető támogatott forrású és saját forrású hitelekben gondolkoznak, cégenként egyénre szabva.

Az állami hitelprogramok is segíthetnek

A Takarékbank a lakossági ügyfelek körében azzal számol, hogy csak kismértékben nő a nem teljesítő hitelek aránya 2021 júliustól. Vállalati oldalon folyamatosan tartják a kapcsolatot az ügyfelekkel, a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak jelenleg is keresik a kedvező lehetőségeket, és a válság nyomán bevezetett, államilag támogatott programokat is ajánlják. A beruházási hitelekhez kapcsolódó, jelentősebb összegű törlesztőrészletek megfizetése miatt átütemezési kérésekre számítanak a banknál, de a rövid lejáratú, likviditást segítő forgóeszközhitelek törlesztési ütemezésében is szükség lehet módosításra.

A Cofidisnél a moratóriumban lévő szerződések aránya nagyságrendileg 40 százalék teljes hitelportfólión belül. Azoknak, akiknek nehézséget okoz a törlesztés folytatása, átütemezési megoldásokat keresnek majd, ilyen például az adósságrendező hitel termékük is. A Cofidis a nagy összegű személyi hiteltípusoknál számít a legnagyobb igényre az átütemezések kapcsán.

A Raiffeisen egyedi igényekre szabott ajánlatokkal készül, amelyek a gyakorlatban már tavaly év végén elérhetőek voltak, de időközben változtak a szabályok, meghosszabbították a moratóriumot. A vállalati szektorban a szolgáltatásokból, turizmusból élő szegmens a leginkább veszélyeztetett, de hogy mennyire, az függ a nyitás időpontjától is.