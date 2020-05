Most érdemes hitelt felvenni

Ambiciózus céljai vannak az Erstének az NHP Hajrá kapcsán: minden tizedik forintot a programban ők szeretnének kihelyezni - mondta Szalontai Tamás, az Erste Bank Hungary vállalati üzletfejlesztési vezetője. A verseny nagy, a hitelprogramok között nehéz kiigazodni, de az Erste Bank munkatársai felkészültek, és mindenben segítenek az ügyfeleknek.

- Alig néhány nap telt el az NHP Hajrá indulása óta, és máris megkötötték az első, 700 millió forintos hitelszerződést egy agrárcéggel. Hogyan sikerült ilyen gyorsan elbírálni a hitelt?

- Abban a pillanatban, amikor elindult az NHP Hajrá program, erre koncentráltunk minden erőnkkel. Ez ugyanis egy nagyon jó konstrukció. A korábbi NHP-s programok is sikeresek voltak, a mostani hitel pedig minden előzőnél szélesebb körben nyújtható az ügyfelek számára rendkívül kedvező feltételekkel. A gyorsaság fontos, ezt többféle eszközzel támogatja a Magyar Nemzeti Bank (MNB), amely egyértelműen kifejezte a szándékát: elvárja a bankoktól, hogy gyorsan bírálják el a kölcsönöket. A 300 millió forint alatti ügyletekre maximum kéthetes határidőt szabott meg, de a nagyobb hiteleknél is gyorsak vagyunk. A szóban forgó ügyfelünk hiteligényéről már a program előtt elkezdtünk tárgyalni, a jóváhagyási folyamat közben elindult az NHP Hajrá, láttuk, hogy megfelel a feltételeknek, így ezt a megoldást javasoltuk ügyfelünknek.

- Arról nyilatkoztak nemrég, hogy egy-másfél év alatt 150 milliárd forint NHP-s hitelt helyeznének ki, ez az MNB-s keret tizede. Miért akarnak ennyire aktívak lenni a programban?

- Jelenleg 8 százalék körüli részesedéssel. Az általunk megcélzott 10 százalékos részesedés az NHP Hajrá programból összhangban van a hosszú távú stratégiánkkal, melynek része a 10 százalék feletti részesedés a vállalati hitelpiacon. Reálisnak tartom, hogy legalább ennyit el tudunk érni az NHP-ban, sőt azt remélem, még jobbak is leszünk ennél.

- A többi bank is azt nyilatkozta: aktívan részt venne az NHP-ban. Az Erste hogyan veszi fel velük a versenyt?

- Sok mindenben jobbak vagyunk a versenytársainknál. A pandémiás helyzetet példátlan gyorsasággal tudtuk kezelni, a távmunka bevezetése nem okozott fennakadást a működésben, hiszen már régóta alkalmaztuk. Az értékesítési hálózatunknak a törlesztési moratórium bevezetése és kezelése komoly kihívást jelentett, de ők is túl vannak már a nehezén, megtárgyalták az ügyfelekkel, milyen esetben érdemes maradni, illetve kilépni a moratóriumból.

A bank hitelezési képessége is kiváló: van mögöttünk három rekord nyereséges év, jó a tőkehelyzetünk, a likviditásunk. A tulajdonosunk pedig abban hisz, hogy akkor van értelme a létezésünknek, ha növeljük a jólétet azokban a társadalmakban, amelyekben jelen vagyunk. Az értékesítőink jól képzett szakemberek, ennek is köszönhető, hogy a kis- és középvállalati (kkv) szegmensben az ügyfél-elégedettségi mutatóknál immár két éve piacvezetők vagyunk. Tavaly például összesen három bank tudta nettó (ügyfélszerzés - ügyfélvesztés egyenlege) növelni a kkv ügyfélbázisát, a többi banknál a kkv-s ügyfelek száma csökkent.

- Az MNB árversenyt is elvárna a bankoktól az NHP Hajrá kapcsán. Ebben hogy áll az Erste?

- A jó vállalati ügyfelekért öldöklő árverseny folyik már évek óta. Az NHP Hajrá ezt még tovább fokozza, hiszen a hitel más bankok hiteleinek a refinanszírozására is használható. Az MNB célja részben az is, hogy csökkenjenek a vállalati ügyfelek korábbi kamatterhei. Árazás területén eddig is versenyképesek voltunk, most is azok vagyunk. A jegybank úgy látja, akár nullához közeli kamatláb mellett is lehetne folyósítani a hitelt, és valóban előfordulhatnak olyan esetek - főleg jó hitelminősítéssel rendelkező ügyfelek rövid lejáratú hiteleinél -, amikor ez megtörténhet.

- Mire számítanak? Milyen ágazatok veszik majd fel az NHP-s hiteleket?

- A saját portfóliónkban eddig is felülreprezentált volt az agrárium és az élelmiszeripar, a források harmadát valószínűleg ez a két szektor veszi majd igénybe. A feldolgozóipar és a gépipar is jelentős részesedést érhet el az NHP-programban. Mivel a hitel nagyon rugalmas, más ágazatokban is nagy lehet a kereslet attól függően, akarnak-e a cégek most beruházni, vagy megemelkedett-e a rövid lejáratú finanszírozási szükségletük. Lényegében minden iparágból számítunk érdemi keresletre.

- A járvány kapcsán számos új hitel- és garanciaprogram jelent meg a piacon, amelyet a bankok közvetítenek. A vállalkozások hogyan tudnak ezek között eligazodni?

- Valóban nagyon sokféle konstrukció jelent meg a piacon, és ezek között vannak átfedések is, emiatt felértékelődik, ha van az ügyfélnek egy felkészült kapcsolattartója, aki eligazítja, most melyik konstrukcióval jár a legjobban. Van, akinek egy NHP-s hitelt érdemes felvennie valamilyen garanciaprogrammal kiegészítve, másnak viszont egy, a Széchenyi programhoz kapcsolódó megoldás lehet a megfelelő választás. Mi első körben a kapcsolattartókat képezzük ki alaposan a különféle programok részleteiről, így kollégáink felkészülten mennek ügyfeleinkhez, és érdemben tudnak segíteni a cégnek abban, melyik konstrukció a legelőnyösebb számára. Nem kell az ügyvezetőnek átbogarásznia a több száz oldalas tájékoztatókat, a munkatársunk segít neki eligazodni a bonyolult termékpalettán.

A cikk az Erste Bank Hungary Zrt. támogatásával készült.