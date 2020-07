Most már nyugodtan utazhat: itt a karanténbiztosítás

Felvették a lépést a járványhelyzettel a biztosítók, és megjelent az első olyan csomag, amellyel még ebben a bizonytalan, járványos időszakban is viszonylag nyugodtan útra lehet kelni, még külföldre is – adta hírül a CLB biztosítási alkusz cég. Piacra dobták ugyanis az első olyan csomagot, amely a járványügyi vészhelyzet miatti azonnali hazautazásra szóló garanciákat is tartalmazza csakúgy, mint – egyebek között – a karantén intézkedések miatti többletköltség megtérítésének lehetőségét is.

Kissé nehezen vette fel a lépést a biztosítási szakma, mostanáig hiába keresték az emberek, nem köthettek a járványidőszak buktatóira is garanciákat nyújtó is biztosítást. Most azonban megtört a jég, megjelent az első olyan kínálati csomag, amely számos, mostanáig sokszorosan felhalmozott igényt elégíthet ki - közölte a CLB független biztosítási alkusz. Németh Péter, a cég online értékesítési és kommunikációs igazgatója úgy véli, ez olyan áttörés ebben az időszakban a szakmában, amely jelentősen meglódítja a piacot, s mostantól akár naponta jöhetnek újabb és újabb "Covid-biztosítási" ajánlatok. Koronavírus: ha utazik, ezen most tényleg ne spóroljon Az éppen most megjelent, első fecskének számító ajánlat már kitér a járványügyi vészhelyzet miatt beálló, azonnali hazautazással kapcsolatos költségekre. A külföldre készülő vagy éppen onnan hazatért ügyfeleket biztosítással kapcsolatban mostanában ez a téma foglalkoztatta leginkább - jegyezte meg Németh. Az ajánlat szerint 400 ezer forintig megtéríti a biztosító annak az ügyfelének a költségét, akinek a kiutazása után derül ki, hogy az adott ország vagy régió a COVID-19 járvány miatt kerül fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium által közzétett, "fokozott biztonsági kockázatot" jelentő országok listájára, és a helyi hatóságok a külföldi állampolgárokat az ország elhagyására utasítják. A biztosító a szervezést, költségvállalást ezekben a helyzetekben nem tudja garantálni - magyarázza a CLB szakértője. Téríti végre a karantén többletköltségeit is Az első ajánlatcsomag kitér a karantén-intézkedések miatti többletköltség megtérítésére is, ha a kint tartózkodás alatt az adott helyen az erre jogosított hatóság zárlatot vagy területi lezárást vezet be. Ez esetben az emiatt felmerülő - igazolt - többletköltségeket a biztosító megtéríti, legfeljebb 300 ezer forintig, a szervezést, költségvállalást azonban ezekben a helyzetekben nem tudja garantálni. Az új csomagban van már "utazásképtelenségre" vonatkozó fedezet is. Ez azt jelenti - magyarázza Németh - hogy "ha a biztosított COVID-19 fertőzésből adódó megbetegedése vagy hatósági karanténba kerülése a szerződéskötés után, de az elutazás előtt következik be, akkor a biztosító megtéríti az út lemondásával, máshonnan meg nem térülő indokolt és igazolt szállás, valamint utazási költséget", legfeljebb 300 ezer forintig. Németh Péter mostantól azt ajánlja mindenkinek, hogy gondosan tanulmányozza a biztosítók ajánlatát elutazás előtt, mert megéri. Ez leginkább akkor derül ki, amikor valaki a járvány miatt kinn reked egy idegen országban, vagy ha ugyanolyan okból villámgyorsan távoznia kell onnan.