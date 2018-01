Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Most tízmilliárddal drágábban dolgoznak Mészárosék

Sorra nyeri a felcsúti polgármester cége és társai az uniós forrásból finanszírozott, több tízmilliárdos vasútfejlesztési munkákat.

A becsült nettó 28,5 milliárd forint helyett 38,5 milliárd forintért újíthatja fel az Ercsi és Pusztaszabolcs közötti vasúti pályát a Mészáros és Mészáros Kft., a győri Vasútépítők Kft.-vel együtt. A közbeszerzés eredményét az ajánlatkérő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tette közzé a Közbeszerzési Értesítőben.

A felújítandó vasúti pályaszakasz 12,2 kilométeres, és a felújítás után óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek rajta a vonatok. Állomási peronokat is kell építeni aluljárókkal és liftekkel, továbbá a munka része p+r parkolók kialakítása is. A NIF december 18-án kötötte meg a szerződést a nyertesekkel.

Itt is, ott is nyertek



Mészáros Lőrinc cége és a Vasútépítők nyerte meg a a Százhalombatta és Ercsi-elágazás közötti, 15,7 kilométeres vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése kiírt közbeszerzést is, nettó 48,9 milliárd forintért. Erről bővebben itt olvashat. A közelmúltban Mészáros Lőrinc R-Kord Kft.-je is nyert - a V-Híd Építő Zrt.-vel közösen - a Debrecen és Ebes közötti vasútfelújítási tenderen is, nettó 13,8 milliárd forintért. Minderről itt olvashat.

Az Ercsi-Pusztaszabolcs szakaszra kiírt közbeszerzésen indult még a Dömper Kft. és a Subterra-Raab Kft. alkotta konzorcium, valamint a Strabag Vasútépítő Kft. és a Belfry PE Kft. közösen.

A kép illusztráció, forrás: Pixabay.

