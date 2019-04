Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Motorozik? Ennek nem fog örülni

A motorosoknak is kötelező a biztosítás, ha nincs, az sokba kerülhet. A biztosítók közül viszont csak kevesen szeretik a motorosokat, több intézménynél nagyon drága a kötelező, cascót meg alig kínálnak a cégek.

Itt a jó idő, ismét előkerülnek a motorok és a robogók. A motorozás páratlan élmény egészen addig, amíg nem történik egy baleset vagy más káresemény. Magyarországon a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) becslése szerint mintegy 600 ezer rendszám nélküli robogó közlekedik, emellett 175-177 ezer közé tehető a rendszámköteles motorok száma - mondja Lukács Árpád, az Aegon Magyarország gépjármű-biztosítási termékmenedzsere.

Minkét járműtípusra kötelező megkötni a kötelező felelősségbiztosítást, a rendszám nélküli robogóknál viszont sokan elmulasztják ezt. Az FBAMSZ adatai szerint csak minden ötödik 50 köbcentiméter alatti robogónak van érvényes kötelezője. Pedig a díj nem magas, a kategóriától és a lakóhelytől függően évente 3-5 ezer forint körül már lehet találni kötelező biztosítást.

Van, aki kiárazza

Több biztosító azonban nem kér a motorosokból. Az Aegonnál is van például kötelező robogókra, de ott az 50 köbcentis kismotor kötelező felelősségbiztosításának (kgfb) díja 30 napra 30 ezer, fél évre 180 ezer forint. Ez a díj vetekszik a legnagyobb 181 kilowattosnál is erősebb motorral szerelt autók fedezetlenségi díjával (1030 forint naponta), vagyis azzal a büntetéssel, amit akkor kell fizetni, ha a jármű üzemben tartója nem rendelkezett érvényes kgfb-vel. Az irreálisan magas díjjal valószínűleg az az egyetlen célja lehet a biztosítónak, hogy elriassza a motorosokat.



Getty Images Kgfb havi 30 ezerért?

Az Unionnál ennél barátibbak a tarifák, ők 3-15 ezer forint közötti éves díjon kínálnak kötelezőt a kis méretű robogókra. Rajtuk kívül a Netrisken kalkulálva még az Allianz, a K&H és a Signal díjai tűnnek versenyképesnek. A többi biztosítónál már egy budapesti robogós csak 10 ezer forint fölötti díjon talál kötelezőt, de olyan biztosító is akad, amelyiknél egy 50 köbcentis motor biztosítási díja vetekszik az autókéval.

Kis motor, nagy kár

A tartózkodás nem véletlen. Bár a kárgyakoriság a motoroknál viszonylag alacsony, alig 1 százalékos, a károk értéke magas. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2017-ben a 12 kilowatt alatti teljesítményű kismotorokkal okozott károk átlagos értéke 423,9 ezer, a 13-35 kilowattosoknál pedig átlagosan 478 ezer forint volt. Minél nagyobb a motor, annál nagyobb persze a kár is, a 70 kilowattosnál nagyobb gépek átlagosan 700 ezer forint fölötti kárt okoznak, ha saját hibájukból baleseteznek.

Ha nincs a motorosnak kötelezője, azzal kell számolnia, hogy neki kell megtérítenie a kárt. Ebbe nem csak a dologi károk számítanak bele, bár egy luxusautó tükrének a letörése is sokba kerülhet egy robogós számára, hanem a balesetben megsérült személyek kártalanítása is, ami súlyosabb sérüléseknél akár több millió forintos összeg is lehet - figyelmeztet Schmidt Győző, az Union lakossági biztosítástechnikai vezetője.

Motorozni veszélyes

A biztosítók egyöntetű tapasztalata, hogy a motoros baleseteknél, mivel nincs karosszéria, gyakoribbak a személyi sérülések, mint az autós baleseteknél, és ilyenkor általában a motoros és az utasa sérül meg. A rendőrségi statisztikák szerint a motoros balesetekben a személyi sérülések aránya akár 50 százalékos is lehet. A kötelező biztosítás a balesetet okozó motoros kárát nem téríti meg, az utasáét azonban igen.



A motorban keletkezett károkat cascóra lehet ilyenkor megcsináltatni. Kevés motoros köt azonban ilyen biztosítást Magyarországon. Az Aegon becslései szerint nagyjából 8 ezer motoros casco lehet Magyarországon, ami 4,5 százalékos penetrációt jelent a piacon. A tízévesnél fiatalabb motoroknál persze nagyobb az arány, a 25-27 százalékot is elérheti. Cascót sem lehet azonban sok helyen kötni. A motoros kgfb-t kínáló biztosítók közül sem nyújt mindegyik motoros cascót, a K&H és az Union például elzárkózik ettől, míg az Allianz és az Aegon még kitart a piacon.