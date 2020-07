Műegyetemi cég vizsgálja felül az orosz metrók beszerzését

A BME Viking Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt. vizsgálhatja felül az M3-as metróvonal járműparkjának (az orosz metrószerelvényeknek) a beszerzését, nettó 57,5 millió forintért. A becsült ellenérték 88,2 millió forint volt.

A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő Budapesti Közlekedési (BKV) Zrt. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A feladat meghatározása így szól: a BKV Zrt. által a "Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása" tárgyban megvalósított projekt független szakértők általi vizsgálata műszaki, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szempontból, az előírt szempontok alapján. A részleteket nem a közlemény, hanem a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A kiírás szerint a teljesítési határidőről nem lehet több mint 60 napnál.

A nyertessel június 24-én kötött szerződést a BKV. Indult még a tenderen az UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft., továbbá az ADL Consulting Tanácsadó és Mérnöki Szolgáltató Kft. is.

A Napi.hu 2017 júniusában közölte, hogy a BKV Zrt. a felújított szerelvények műszaki megbízhatóságának problémái miatt a legsúlyosabb szankciókat helyezte kilátásba a szállító Metrowagonmash-sal szemben. Benyújtottak egy 800 millió forintos kötbér-követelést is. A műszaki problémák azóta is folytatódtak, például rozsdásodtak a kocsiszekrények és megoldatlan a kocsik légkondicionálása is.