Munkanélküliség: tömeges kártérítésre készülnek a biztosítók

Megnőtt az igény a jövedelempótló biztosításokra a járvány idején. A biztosítók arra készülnek, tömegek kérnek majd kártérítést a következő hónapokban, de nem állnak le a termékek forgalmazásával.

Durván megugrott a munkanélküliség a koronavírus-járványban Magyarországon is. Az állásukat elvesztőknek jól jöhet ilyenkor, ha van olyan biztosításuk, amelyik pótolja ilyen helyzetben a kieső jövedelmet, vagy legalább a kiadásaik egy részét - például a rezsiszámlákat, a hiteltörlesztést - fedezi. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) is közölte: elvárja, hogy a bankok a biztosítókkal együttműködve kínáljanak ügyfeleiknek kedvező költségű, csökkentett jutalékú hiteltörlesztési kockázatokat csökkentő termékeket, kiemelten a munkanélküliség esetére szóló biztosításokat.

Kevés biztosítónál van ilyen

A bő két hónapja megfogalmazott jegybanki elvárás dacára viszonylag kevés biztosítónak van Magyarországon olyan biztosítása, amelyik munkanélküliség esetén kártérítést fizet. Más - például baleset vagy betegség - miatt bekövetkező keresőképtelenségre sok biztosító fizet, de a munkanélküliséget mint kockázatot a legtöbb cégnél nem tudják beárazni. Van néhány piaci szereplő, amelyik együttműködik bankokkal, hitelintézetekkel, a legnagyobb játékos például ezen a téren a francia BNP Paribas csoporthoz tartozó Cardif, amely általában más cégeken keresztül közvetve adja el a termékeit. A másik nagy szereplő a piacon a szintén francia hátterű Groupama biztosító, ők az OTP Bankon keresztül értékesítik a biztosításaikat. A Generali szintén kínál banki partnereken keresztül hitelfedezeti biztosításokat.

Alapvetően kétféle biztosítás van a piacon. Az egyik a hitelfedezeti biztosítás, amely védelmet nyújt az adós, illetve családja részére, ha fizetőképességük átmenetileg vagy véglegesen ellehetetlenül. Váratlan élethelyzetek, így tartós keresőképtelenség (minimum 30 napot meghaladó betegállomány), munkanélküliség, haláleset, rokkantság bekövetkezése esetén segít a kapcsolódó hitel visszafizetésében. Súlyos rokkantság vagy az adós halála esetén megtéríti a teljes fennálló kintlévőséget, míg keresőképtelenség és munkanélküliség esetén jellemzően a törlesztőrészletek átmeneti fizetését vállalja át a biztosító.

A Cardifnál olyan termék is van, amelyik minden fedezet, így keresőképtelenség és munkanélküliség esetén is a teljes hitelösszeget megtéríti, sőt, olyan is, amelyik nem csak a banknak fizet vissza mindent, de még az ügyfélnek is ad egy szabadon felhasználható összeget az egyéb kiadások fedezésére. Minél nagyobb védelmet akar az ügyfél, annál magasabb persze a díj is. A másik termék a számlavédelem és jövedelembiztosítás, amely tartós keresőképtelenség és munkanélküliség esetén nyújtanak anyagi segítséget az ügyfelek számára. A jövedelempótló biztosítás havonta fix összeget fizet ki, a számlavédelmi konstrukció pedig a közüzemi számlákat rendezi.

Van rá igény

Bár a kínálat a biztosítók részéről szűkös, az igény nagy. A Groupama törlesztési biztosításai rendkívül népszerűek, az OTP minden második hitelfelvevő ügyfele igénybe veszi a konstrukciót. A legtöbben a személyi kölcsönökhöz és jelzáloghitelekhez választják. Jelenleg több mint 600 ezer OTP-s ügyfél rendelkezik Groupama törlesztési biztosítással. Az elmúlt években felpörgő hitelpiac a törlesztési biztosítások piacának is kedvezett, az utóbbi időszakban megnőtt az érdeklődés a hitelekhez kapcsolódó törlesztési biztosítások iránt. A koronavírus-járvány pedig még tovább fokozta a keresletet.

A Cardif jövedelempótló biztosításai iránt is egyre nőtt a kereslet, mivel az öngondoskodás egyre jobban előtérbe került - mondták a Napi.hu-nak. Az elmúlt két hónapban pedig a koronavírus okozta válság során, még inkább fokozódott az érdeklődés volt a munkanélküliségi - és ezzel párhuzamosan a keresőképtelenség - fedezetet is tartalmazó biztosítások iránt. Ez így történt a számlavédelemre szóló, a jövedelem- és a hitelfedezeti biztosítások esetében is.

A betegségtől is sokan félnek, azokra a biztosításokra is nőtt a kereslet, amelyek ilyen helyzetben térítenek, például kórházi napi térítést fizetnek - erősítette meg az Aegon.

A kárkifizetések is megugrottak ugyanakkor, miután egyre több ember veszítette el az állását. A Groupamánál a járvány kezdete óta már 500 ügyfél kérte, hogy vállalják át a hitele törlesztését, mert elveszítette a munkáját, és további kárigényekre számítanak. A Cardifnál is arra számítanak, emelkedni fog a káresemények száma, és a kárkifizetések nagysága. A romló kárhányad ellenére sem tervezik, hogy felhagynak az ilyen termékek értékesítésével, sőt, újabb konstrukciók bevezetését tervezik, például elindítanak egy otthoni ápolásra fedezetet nyújtó biztosítást.

Mennyibe kerül?

A biztosítások díja jellemzően attól függ, mekkora kártérítést kell fizetnie a biztosítónak. A hitelfedezeti biztosításoknál a hitel összege, illetve a havi törlesztőrészlet szabja meg a díjat, ami általában 500-3000 ezer forint között van havonta. A munkanélküliségre szóló csomagoknál a térítendő összegtől függ a havidíj.

A Groupama Mentőöv életszínvonal biztosítása például munkanélküliség esetén a havidíj százszorosát fizeti ki egy összegben, vagyis a 990 forintos alapcsomagnál 100 ezer, a legdrágább, 3990 forintos csomagnál 400 ezer forintot. Baleset, betegség esetén ez a biztosítás havonta fizet ki egy fix összeget, maximum hat hónapon át. A havonta fizetett összeg a díj 25-szöröse, vagyis a 990 forintos bázis csomagnál havi 25 ezer forint, a legnagyobb, 3990 forintos csomagnál 100 ezer forint havonta.

Vannak persze kizárások ezeknél a biztosításoknál is. Nem biztos, hogy fizetnek a biztosítók betegség miatti keresőképtelenségre, ha az ügyfél alapból "beteges", vagyis az elmúlt egy évben volt már legalább 30 napon át egybefüggően betegség miatt táppénzen, vagy ha olyan betegség miatt kér kártérítést, amely már a biztosítás megkötése előtt is fennállt. Például egy már évek óta ismert szívbetegség miatt kerül betegállományban az ügyfél.

A munkanélküliség kockázatát sem vállalják olyan ügyfél esetében, aki felmondás alatt áll, vagy a munkáltatója őt is érintő létszámleépítést tervez a következő egy évben. A próbaidő alatt bekövetkezett, vagy a rendkívüli felmondás is kizáró ok lehet, az viszont, ha a felmondás közös megegyezéssel történik, nem számít kizáró oknak.