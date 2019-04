Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Műtárgybefektetési indexet indított a BÁV

Műtárgybefektetési index néven trendkutatást indított a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt., a mutató a magyar vásárlók műtárgybefektetési szándékának alakulását méri fel - közölte a BÁV kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a GfK Hungária Piackutató Kft. a BÁV megbízásából 2018 decemberében reprezentatív online kutatás keretében mérte fel a hazai internetező lakosság műtárgybefektetési attitűdjeit.

Az index átlagértéke 2018 decemberében a 0-tól 100-ig terjedő skálán 39 volt, ami jelzi: bár a hazai műtárgypiacot az utóbbi években folyamatos növekedés jellemezte, még nagy fejlődési lehetőségeket rejt.

Az index 22 elemből áll, amelyekből 7 részindexet hoztak létre, ezeket olyan elemek alkotják, mint a jövőbeni anyagi kilátások, a befektetői kockázatvállalás, a hozamvárakozások, a műtárgypiac ismerete, a bizalom vagy a műtárgyak presztízse. A kutatás szerint a férfiak, a felsőfokú végzettségűek és a legfeljebb kétfős háztartásokban élők körében magasabb az index értéke, vagyis a műtárgyakba való befektetési kedv.

Mit vennének a magyarok?

A kutatásban részt vevők tényleges műtárgyvásárlási szándéka alacsony: a válaszadók mindössze 5 százaléka gondolja, hogy biztosan vagy valószínűleg műtárgyat fog vásárolni az elkövetkező évben, 21 százalékuk bizonytalan, háromnegyedük pedig inkább nem vagy biztosan nem fog vásárolni. A biztos vásárlást tervezők mintegy háromnegyede is legfeljebb 200 ezer forintot költene műtárgyakra.

Aki műtárgyat venne, leginkább festményt vásárolna (55 százalék), a második helyen (35 százalék) az ékszer áll, amit a nők választanának magasabb arányban, a harmadik pedig az óra (24 százalék). A 18-29 év közöttiek elsősorban műszaki régiséget (old timer autót, motort) vennének.

Kevesen tájékozottak

A legnagyobb arányban magyar alkotótól vásárolnának, viszont a potenciális vásárlók mindössze ötöde tudott olyan alkotót megnevezni, akitől szívesen venne műtárgyat. A lehetséges vásárlók harmada tájékozódna aukciós házak szakembereinél a vásárlást megelőzően.

Kevesen tájékozottak a műtárgyakkal kapcsolatban. A válaszadók mindössze 1 százaléka állítja magáról, hogy ismeri vagy jól ismeri a műtárgypiacot, ami nem is csoda, mivel 45 százalékuk szinte soha nem jár múzeumokba, galériákba vagy aukciókra.

A közleményben kitérnek arra is, külföldön egyre szélesebb körben elfogadott, hogy a műtárgy nemcsak gyűjtői, hanem befektetési szempontból is nagy jelentőséggel bír, mivel a műtárgypiac és a pénzügyi piac teljesítőképessége az elemzések szerint hosszabb időtávon nagyságrendileg együtt mozog. A kifejezetten az aukciós piacra fókuszáló artprice Art Market Report 2018-as adatai szerint a tavaly aukciókon újra eladott műtárgyak ára egy év alatt átlagosan 7 százalékos hozamot ért el, így nem meglepő, hogy a vagyonkezelési szakemberek is egyre gyakrabban ajánlják a befektetési portfóliók műtárgyakkal történő diverzifikálását.