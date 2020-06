Nagy a baj - elfogyott az FKF pénze

Hétfőre minden pénz elfogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) számlájáról, miközben bért kellene fizetni az embereknek és tankolni a kukásautókat - írja Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a Facebookon.

Miközben a cég a járványidőszakban is folyamatosan elvitte a szemetet, amiért a budapestiek be is fizették a szemétdíjat, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (kukaholding) január óta semmit sem utalt a cégnek.

A kukaholdingot a kormány pár éve hozta létre lényegében azért, hogy a beszedett szemétdíjat visszaossza.

Tüttő Kata szerint amellett, hogy idén nem utalt semennyit a vállalat, még tavalyról is tartoznak 3,6 milliárd forinttal.