Nagy a gond a BKV-nál - nincs pénz béremelésre

Fővárosi vagy állami segítség nélkül nem tud elfogadható béremelést adni a BKV a szakszervezetek szerint. Nagy forráselvonás is jöhet a közlekedési társaságnál.

Saját forrásból biztosan nem tud elfogadható béremelést adni a dolgozóinak a BKV - értesült a Napi.hu szakszervezeti forrásból. A csütörtöki tárgyaláson ismét nem kaptak konkrét béremelési ajánlatot a fővárosi közlekedési társaság vezetőitől a szakszervezetek, pedig a tárgyalások már november óta tartanak. A munkavállalók két számjegyű emelést szeretnének, ehhez legalább 7-10 milliárd forint plusz forrás szükséges a BKV-nak.

"Annyi derült ki a tárgyaláson, hogy saját forrásból nem tud elfogadható bérfejlesztést adni a BKV, hitelt pedig nem vesz fel a cég. A fővárosi közgyűlés a jövő héten ül össze, ott kell a megfelelő keretet elkülöníteni. Várjuk a megoldást, hogy honnan lesz pénz. Február végére talán okosabbak leszünk" - mondta lapunknak Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke. A 2019-es béremelés csúszása miatt szerinte egyre türelmetlenebbek a BKV dolgozói. Kérdés, hogy a fővárosi önkormányzatnak állami segítség nélkül honnan lenne elegendő forrása a bérfejlesztésre.

A BKV még január 16-án adott ki egy közleményt, amelyben Bolla Tibor elnök-vezérigazgató is megígérte: szükség van a bérfejlesztésre, lesz is emelés. "Jelenleg is folyik a megállapodáshoz szükséges pénzügyi források előteremtése. Ennek hiányában fedezet nélküli teljesítésvállalás történne, ami a felek közti kölcsönös partneri viszonyt is sértené. Olyan ajánlatot kívánunk az érdekképviseletek elé terjeszteni, ami komplexitásából eredően egyszerre szavatolja a meglévő munkavállalóink megelégedését, valamint a munkaerőpiaci helyzetre reagálva vonzó alternatívát nyújt leendő kollégáink számára is" - közölte a BKV.

A Narancs.hu információi szerint azonban a főváros 2019-es költségvetési tervében az szerepel, hogy idén 19 milliárd forint megtakarítást várnak el a BKV-tól. A költségvetési szigor más nagy fővárosi cégeket is érint, de a BKV-nál húznák meg legdurvábban a nadrágszíjat. A 19 milliárd forint rendkívül erős tétel. A BKV-nak a legutóbbi, lezárt 2017-es üzleti beszámolója szerint 121 milliárd forint árbevétele volt, vagyis a 19 milliárd 16 százalékos forráselvonást jelent. Az elvonással a cégnél komolyan számolnak a Magyar Narancs értesülései szerint, Bolla Tibor vezérigazgató tényként említette egyik hivatalos januári tárgyalásán. "A források rendelkezésre állásáról szóló tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak a fővárosi önkormányzat, a tulajdonosi megbízott BKK Zrt., valamint társaságunk között" - közölte a lappal a cég.

Bevált a fejpénz

Béremelés nélkül pedig még nehezebb helyzetbe kerülne a közlekedési vállalat, amely így nehezen tudja megtartani a dolgozóit, illetve csak agresszív kampánnyal tud új munkaerőt magához csábítani. Környei Évával, a BKV jogi és humánpolitikai igazgatója a Pénzcentrumnak adott tavaly októberi interjújában elmondta: közel 300 busz- és villamosvezető hiányzik jelenleg a budapesti közlekedéséből. Egy hadra fogható munkaerő kitanítása 5-6 hónapot vesz igénybe és 1,5-2 millió forintba kerül.

"Az utóbbi két évben elért bérfejlesztésekkel már olyan fizetéseket kapnak a mi sofőrjeink is, hogy már nem mennek el csak a pénz miatt a Volánhoz. Sőt, azt hallottam, hogy a vidéki Volánoktól egyre szívesebben jönnek fel hozzánk. A kamionos cégek az egyik legnagyobb vetélytársaink" - fogalmazott az interjúban Környei Éva. Nagyon bevált a fejpénz bevezetése, ami azt jelenti, hogy ha egy jelenlegi BKV-dolgozó hoz egy hiányszakmás munkavállalót, aki a próbaidő letelte után is a cégnél marad, akkor kap egy bizonyos összeget. Ez valahol 50 és 100 ezer forint között van. Több mint 200 embert toboroztak már ezzel a módszerrel.

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka