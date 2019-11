Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy a nyomás - visszaszorítanák a készpénzes fizetést

Számos akcióval próbálják rávenni a bankok az ügyfeleket a kártyahasználatra. Van azonban egy réteg, akinél süket fülekre találnak az akciók, és csak készpénz felvételére használják a plasztiklapot, pedig a vásárlás után pénzt kapnának a bankjuktól.

Digitális és készpénzmentes irányba terelnék a bankok az ügyfeleket. Ennek egyik része, hogy számos javaslattal bombázzák a kormányt azzal kapcsolatban, hogy szigorítsa a készpénzhasználat feltételeit. Törölje el például a havi kétszeri, maximum 150 ezer forintig ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, az állam folyósítsa a nyugdíjakat kizárólag bankszámlákra, a nagyobb összegű - félmillió forint fölötti - tranzakcióknál pedig tiltsa meg a készpénzes kiegyenlítést.

Pénzzel motiválnak

Nem csak erővel, de ajándékokkal, akciókkal is próbálják rávenni az ügyfeleket a bankkártya-használatra és más elektronikus tranzakciókra. Az OTP például ajándékot ad azoknak, akik regisztrálnak a játékába, és érintőkártyát használnak. Az ügyfelek mozijegyet, 2 ezer forintos jóváírást kaphatnak, azok pedig, akik jól tippelik meg, hogy tavaly év végén hány darab ATM-je és fiókja volt a banknak Magyarországon, még műszaki cikk utalványt is nyerhetnek.

Korábban is volt már hasonló akció a banknál, akkor a garantált ajándék mellé utazást nyerhettek a jól tippelők. Az akciók beválnak. "Az ügyfelek körében egyre többen vásárolnak bankkártyájukkal, éves szinten a tranzakciók számában és volumenében is két számjegyű növekedés figyelhető meg" - mondta az OTP a Napi.hu-nak. A hitelintézetnél emellett vásárlási kedvezményprogram is van, több üzletben és a Mol-kutakon kapnak visszatérítést a kártyával vásárló kliensek.

A K&H is pénzzel igyekszik rávenni a klienseket a kártyahasználatra. "Az év során több akciót is szervezünk, legyen az szezonális (leginkább a nyári, valamint a téli utazási szezonra összpontosítva), vagy akár ad hoc jellegű használatösztönző kampány. Meglévő ügyfeleink számára fontos hozzáadott érték, ha érzik, hogy a bankkártya használatukat és hűségüket időről időre jutalmazzuk valami extra kedvezménnyel" - mondják. Tipikusan ilyen kampány a nyaralási és a síszezonban a külföldi bankkártya használat jutalmazása extra pénzvisszatérítéssel, vagy egyéb utalványokkal, valamint az év végi időszakban az online és érintős vásárlások ösztönzése.

Hitelkártyára jár a legtöbb

A sima betéti kártyán a bankok haszna kicsi, az igazán nagy pénz a hitelkártyákból jöhetne be, amelyek éves díja eleve magasabb, másrészt pedig, ha az ügyfél nem törekszik tudatosan a kamatmentes költésre, akár 30 százalék fölötti kamatot is bevasalhatnak. Az persze úgy érhető el a legkönnyebben, ha az ügyfél sokat költ a kártyával, lehetőleg többet annál, mint amit vissza tud fizetni.

A K&H-nál most például 15 ezer forintos extra pénzvisszatérítést ígérnek a hitelkártya-igénylőknek, de a CIB is pénzvisszatérítéssel próbálja ösztönözni a hitelkártya-használatot. A Raiffeisen OneCard hitelkártyával is 1-3-5 százalék takarítható meg, ami kellő ösztönzés a kártyabirtokosok számára, hogy minél többet költsenek a hitelkártyával, annál többet takaríthat meg. Egyéb hitelkártyáinkra és betéti bankkártyáinkra időszakos kártyahasználat-ösztönző kampányokat szoktunk szervezni. Pillanatnyilag konkrét akció nincs, azonban bankkártyáink mellé számos kényelmi szolgáltatás igénybe vehető.

Bankkártyás rezsicsökkentés

A hitelkártyáknál az MKB is pénzvisszatérítéssel ösztönzi a kártyahasználatot. Az Energia Plusz hitelkártyánál ezen belül arra próbálja rávenni az ügyfeleit, hogy a rezsijüket is a kártyáról, csoportos beszedési megbízással fizessék ki. Aki így tesz, az megduplázhatja a 10 százalékos rezsicsökkentést, a bank ugyanis további 10 százalékot - de számlánként havonta maximum 1000 forintot - ír jóvá.

A Budapest Bank a számlacsomag díját csökkenti a kártyájukat aktívan használó ügyfeleknél. Bizonyos számlacsomagok esetében egy előre meghatározott minimum összegű bankkártyás vásárlás után az ügyfelek alacsonyabb számlavezetési díjjal vehetik igénybe a szolgáltatást. Emellett kártyaaktiválási díjkedvezményt kapnak az ügyfelek számlanyitáskor, vagy az azt követő 30 napon belül történő kártyaigénylés esetén, ha a kártyát 60 napon belüli aktiválják, és a számlanyitás folyószámlahitel igényléssel együtt történik.

Van, aki elutasítja

Bár az ügyfélkör egyre nagyobb hányada látja be a kártyahasználat előnyeit, vannak olyan ügyfelek, akik semmiképpen sem nyúlnának a plasztiklaphoz. A K&H-nál a kliensek 6 százaléka ilyen, a CIB-nél a tizede, igaz közöttük olyanok is vannak, akiknek a számlájához nem kapcsolható bankkártya. A legnagyobb arányban a prémium és a privátbanki ügyfélkör használja rendszeres a bankkártyát - elsősorban vásárlásra. Esetükben nincs szükség a bankkártyahasználat előnyeit bizonyítani, előnyben részesítik ezt a fizetési módot a készpénzzel szemben - mondják a Takarékbank szakértői.

Az átlagos ügyfélkörben is egyre inkább mindennapos a kártyával fizetés, akár a kisebb összegű vásárlásoknál is, de jelenleg is van az ügyfelek között olyan, aki teljesen elutasítja a kártyahasználatot, és kizárólag készpénzzel fizet mindenhol, mert "ezt szokta meg", vagy olyan településen él, ahol nincs jelen a bankkártya-elfogadás. Ezen utóbbi ügyfélkör esetében a legnehezebb a kártyahasználat ösztönzése - mondják a Takarékbanknál.

Az MKB-nál és a Budapest Banknál is hasonlók a tapasztalatok, bár a kártyahasználat növekszik, az MKB-nál a készpénzfelvételek mennyisége sem csökken, és továbbra is vannak olyan ügyfelek, akik többnyire csak a két díjmentes ATM-es készpénzfelvételi lehetőséget használják. "Jellemzően azokat az ügyfeleket nehezebb a bankkártya-használatra ösztönözni, akik hozzászokták a készpénz használatához, így például a mindennapi vásárlások vagy éppen csekkbefizetés esetén is így fizetnek" - mondja a Budapest Bank.