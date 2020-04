Nagy a tolongás a bankoknál - rárepültek a cégek az olcsó hitelre

Sorban állnak a cégek az Magyar Nemzeti Bank olcsó hiteléért a bankoknál. Főleg forgóeszköz-finanszírozásra keresik a kölcsönt, de az agrárium beruházásokra is felvenné a hitelt. Az MNB azt javasolja, több pénzügyi intézményt is keressenek meg a kkv-k, és válasszák ki a legolcsóbbat, a 2,5 százalékos kamatplafonnál kaphatnak ugyanis jobb ajánlatokat.

A legtöbb hazai banknál már elindult az NHP Hajrá, a cégek pedig sorban állnak az olcsó hitelért. Sőt, ahol nincs még ilyen hitel, ott is nagy a tolongás. "Már most élénk ügyfélérdeklődést tapasztalunk az NHP Hajrá iránt bankunknál. Ügyfeleink leginkább forgóeszközhitel-igényléssel kapcsolatos tervekkel és kérdésekkel érkeznek hozzánk, ezen belül jelentős szándékot tapasztalunk a meglévő, változó kamatozású forgóeszközhitelek kiváltására" - nyilatkozta a Napi.hu-nak az UniCredit Bank, ahol várhatóan május elejétől igényelhető majd a kölcsön.

Már vannak befogadott igénylések

Bár a leggyorsabban reagáló bankoknál is csupán másfél hete igényelhető a hitel, több hitelintézet is jelezte, hogy befogadott már hitelkérelmeket. A Takarékbank, amelynél az első naptól, vagyis április 20. óta kapható az NHP Hajrá, folyamatosan fogadja be az igényeket. A K&H-nál is elkezdték már az első ügyleteknél a hitelbírálatot, az MKB-nál is van már két befogadott kérelem 370 millió forint értékben, ezeket kis- és középvállalatok nyújtották be

Azoknál a hitelintézeteknél, amelyeknél csak a következő napokban indul a konstrukció - ilyenek az UniCredit mellett az Erste, a CIB - is nagyon sok a jelentkező. A CIB-nél hétfőn indul az új hitel, és várhatóan aznap már alá is írják az első szerződést. Sőt úgy látják, az első sikeres elbírálás is megtörténik még a jövő héten. Az Ersténél is várhatóan folyósítani fogják az első ügyfél hitelét már május első hetében.

A bankok a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) nagyon rövid határidőt kaptak a hitelkérelmek elbírálására, a 300 millió forint alatti ügyleteknél két hetük van erre. A bankok ráadásul jellemzően egyedileg bírálják el minden cég hitelkérelmét. "Az elbírálási folyamatban kihívást jelent, hogy a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben nehezebb az ügyfelek hitelképességét megítélni, mivel a válság lefutásának távlati hatásai jelenleg nem megbecsülhetők" - ismerik el a K&H szakértői. A vállalati hiteleknél jellemzően sokkal hosszabb volt korábban a hitelbírálat, a lapunknak nyilatkozó hitelintézetek viszont kivétel nélkül azt mondták, nem fog gondot okozni a feszes határidő.

Hitelkiváltásra, forgóeszközre kérik

Az eddigi legrugalmasabb NHP-konstrukció kerete 1500 milliárd forint, ami az élénk érdeklődést látva valószínűleg el is fog fogyni gyorsan. A hitelcélok alapján a kölcsönnel a cégek kifejezetten a válság hatásait próbálják csillapítani. "A konstrukciók közül egyelőre inkább a működési költségek finanszírozására kialakított forgóeszközhitelt keresik a vállalkozók, mivel rugalmasan kezelhetők vele a likviditási problémák a megváltozott körülmények között" - nyilatkozta a Napi.hu-nak az OTP Bank.

A K&H-nál azt tapasztalják, hogy jelentős az agrár szektor beruházási igénye, a cégek így 80 százalékos kamattámogatással tudják az NHP-hiteleket igénybe venni, emellett nagy az érdeklődés a forgóeszközhitelek iránt szektortól függetlenül. Az első érdeklődések a felső- és alsó-középvállalati szegmensből kerültek ki, és jellemzően a forgóeszközhitelt és beruházási hitelt keresik az ügyfelek - mondta az MKB.

A CIB-nél elsősorban a mikro-, kis- és középvállalatok keresik a terméket, a legnépszerűbb lízingcélok között továbbra is a kishaszongépjárművek, a mezőgazdasági gépek, az ipari és termelő-berendezések állnak. Hitelek esetén a forgóeszköz-finanszírozás iránt tapasztalható fokozott érdeklődés. A Takarékbanknál minden hitelcél népszerű.

Az MNB azt tanácsolja, nézzenek körül a cégek

A maximum 2,5 százalékos kamattal folyósítható NHP Hajrá felvétele előtt a jegybank az tanácsolja a cégeknek, egyszerre több bankot is keressenek fel a hiteligényükkel, mert lehet, hogy valamelyik pénzügyi intézmény olcsóbban adja majd a kölcsönt, mint a versenytársai.

Az MNB fontosnak tartja, hogy a vállalkozások minél kedvezőbb feltételek mellett és minél gyorsabban jussanak hitelhez. Annak érdekében, hogy a bankok árazási gyakorlata átláthatóbb legyen a kkv-ügyfelek számára, azaz könnyebben összehasonlíthatók legyenek az egyes bankok által adott hitelajánlatok árjellegű feltételei, az MNB módosítja a felszámítható kamatokra, díjakra vonatkozó feltételeket.

Miközben az ügyfél által fizetendő kamat és egyéb költségek összegére vonatkozó 2,5 százalékos korlát nem változik, az MNB elvárja, hogy a bankok az ügyleti kamatba építsenek be minden olyan költségelemet, amely a bankot illeti meg. Így a továbbiakban nem lesz lehetőség kezelési költség, folyósítási jutalék, bírálati díj stb. jogcímén előírni fizetési kötelezettséget a kkv-val szemben, hanem mindezeket a kamatba szükséges beépíteni. Ugyanakkor, azok a harmadik félnek fizetendő díjak (pl. közjegyzői díj, kezességvállalási díj), amelyeknek eddig sem kellett beleférniük a 2,5 százalékban maximált marzsba, továbbra is felszámíthatók az ügyleti kamaton kívül.