Nagy átalakítás a Tescónál

A Tesco megújította budaörsi és csepeli áruházát - jelentette be az árhuházlánc.

A közelmúltban felújított kecskeméti és nyíregyházi áruház után két újabb üzletét alakította át a Tesco. Az áruházlánc budaörsi és csepeli üzleteinek megújítása során az üzletek új dizájnt kaptak, kicserélték a bútorzatok, áthelyezték az egyes áruházkészleteket kényelmesebbé és könnyebbé téve ezzel bevásárlást - derül ki a Tesco közleményéből.

Budaörsön a felújítás során az összes szárazáru termék egy helyre került, áthelyezték a ruházati osztályt, átalakították a vevőszolgálati pultokat. Mindezek mellett újabb bérlők is megjelennek majd a palettán: ősszel a Rossmann és a Reserved is megnyitja kapuit a budaörsi Tescóban.

A csepeli áruházban teljesen új frissáru pultok, önkiszolgáló hűtőpultok, valamint új pékség és zöldség eszközök várják a vásárlókat. A budaörsi áruházhoz hasonlóan itt is átalakult a ruházati részleg, a vevőszolgálati pult, valamint az önkiszolgáló kassza dizájnja is.

A csepeli üzlet új üvegvisszaváltó helyiséggel és bútorokkal bővült, teljes külső és belső festést kapott, valamint a vásárlói mosdók is teljes felújításon estek át. Ahogy Budaörsön, ősszel Csepelen is újabb üzletek nyitnak az áruházban: a JYSK, a dm és a Fressnapf mellett a KIK is beköltözik a Tescóba.

Képünk forrása: Tesco