Nagy bejelentést tett a magyarországi Coca-Cola

A 28 országban jelen levő Coca-Cola HBC magyarországi vállalata a Costa kávé számtalan termékújdonságát vezeti be otthoni, elviteles és munkahelyi fogyasztásra - jelentette be a cég, amely azt is megjegyezte, hogy a tavaly felvásárolt Costa márka az európai országok között Magyarországon az elsők között lesz elérhető.

A Costa márka bevezetésével meghatározó lépést teszünk a termékportfóliónk és az üzleti eredményességünk továbbépítésére - mondta Zoran Bogdanovic, a Coca-Cola HBC vezérigazgatója.

A Coca-Cola HBC által most a magyar piacra bevezetett kávékeverékek között őrölt pörkölt, szemes kávé és többféle kávékapszula is megjelenik. A vállalat ugyanakkor a vevőpartnerei számára italokat kínáló kávégépeket, barista képzéseket, valamint technikai támogatást és szervizt is biztosít.

A cég közleménye szerint a bevezetés nem érinti a franchise üzleteket, új egységek megnyitását sem tervezi a vállalat, ugyanakkor a jelenleg is működő Costa kávézóknak fontos szerepe lesz a márkaismertség tovább növelésében és erősítésében.

Békefi László, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatója a hazai bevezetés kapcsán úgy vélte, hogy a Costa kávé bevezetésével amellett, hogy újabb márkán keresztül nyújthatnak több fogyasztási alkalomra italt a vásárlóknak, lehetőségük nyílik arra is, hogy jól felépített infrastruktúrával, tapasztalattal és tudással a Costa segítségével még szorosabbra fűzzék az együttműködésünket kereskedelmi partnereikkel.