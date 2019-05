Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy dobással állt elő a Spar - erre készültek már évek óta

Az üzletlánc hosszú előkészületek után elindította webshopját: a házhoz szállítási szolgáltatás Budapest teljes területén és 49 környező településen érhető el. A több mint 960 millió forintos fejlesztés az év végéig csaknem száz újabb munkahelyet teremt.

A Spar Magyarország évek óta dolgozik azon, hogy megvalósuljon az egyik legfontosabb beruházás: a Spar internetes áruháza. Több SuperShop-kártyabirtokos bevonásával és hat járművel teszteltük új szolgáltatásunkat Budapesten az utóbbi hetekben, s május 6-tól pedig hivatalosan is megkezdődött a működés" - magyarázta Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője.

Mint korábban megírtuk: A társaság már 2014-ben kezdeményezte online boltja létrehozását, ám egy évvel később a projekt finanszírozási okokból leállt. 2016-ban a beruházás előkészítése újraindult. Szalay Zsolt ügyvezető igazgató elmondta: a startot megelőzően nagyon komoly előkészületekre volt szükség, amely nagyjából 30 hónapig tartott. A Spar egyebek közt a következő fejlesztéseket hajtotta végre:

a weboldal fefejlesztése

a pesterzsébeti, a diósdi és a szentendrei Interspar hipermarketek átépítése a webshop kiszolgálása érdekében

it-infrastruktúra létrehozása

saját flotta felállítása,

a logisztikai eszközök kialakítása.

A cégvezető szerint a Spar egy olyan prémium szolgáltatást kíván nyújtani, amely a vevők széles rétegét, azon belül pedig elsősorban a 25-49 éves vásárlói korosztályt célozza meg, akiknek a sűrű napi elfoglaltságuk gyakran nem teszi lehetővé, hogy személyesen felkeressenek. Az új webáruház közel 800 ezer háztartást fog elérni, a főváros mind a 23 kerületében, valamint további 49 Pest megyei településen. (A teljes lista itt érhető el.)

Heti hat napon keresztül - hétfőtől péntekig 8 órától 22 óráig, szombaton 8 órától 18 óráig - kétórás idősávokban rendelhetnek a vásárlók. Az ilyenkor igényelt kiszállításért 499-999 forintot kell fizetni, a személyes, úgynevezett Drive-In-átvétel 150 forint költséggel jár, míg 25 ezer forint feletti rendelés esetén a szolgáltatás ingyenes. A Drive-In átvevőhelyek a kiszállításban résztvevő üzletekben találhatóak, ahol a vásárlók az áruházakon kívül, személyesen vehetik át a megrendelt termékeket.

A Spar online shop házhoz rendelhető széles kínálatában minden termék szerepel, ami egy hipermarketben is, s azonos árakon szerezhető be a mintegy 18 ezer árucikk. Az online shop dedikált telefonos és online ügyfélszolgálattal is rendelkezik, amely a kiszállítási időablakokhoz igazodva érhető el.

A Spar 20 darab Peugeot Boxer típusú kisteherautóból álló saját flottát állított fel, a teherautók teljes raktere egyaránt alkalmas a hűtésre és a fagyasztásra. A mirelit termékeket például egy speciális akkus hűtő segítségével egészen a vásárló ajtajáig tudják a kellő hőmérsékleten tartani. A kiszállítást jelenleg 45 sofőr végzi, a munkájukat 6 vevőszolgálatos és 33 komissiózó munkatárs segíti, a központban 14 kolléga szervezi és irányítja a munkát. A fejlesztés összességében 98 munkahelyet teremt.

Az online vásárlás során alkalmazott technológiának köszönhetően egyidejűleg négy rendelés összeállítására is lehetőség nyílik, amelynek során termékfotók segítik a komissiózókat.

A beruházásra, a házhoz szállítói rendszer teljes kialakítására a Spar 960 millió forintot fordított. A Spar úgy tervezi, hogy az online shop éves forgalma a kezdeti időkben egy Interspar áruház forgalmával lesz egyenértékű, miközben egy átlagos vásárlói kosár tartalma 15 ezer forint körül alakul. A Spar a jövőben még szélesebb körben szeretné elérhetővé tenni ezt a szolgáltatását, s célja, hogy idővel minél több települést vonjon be a házhoz szállítás lehetőségébe - magyarázta a cégvezető.