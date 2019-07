Nagy dolgokkal próbálkozik a Meki, a KFC és a Burger King

Nem áll meg a gyorsétterem-nyitási láz a legnagyobb burgerláncoknál. Változtatnak a termékeiken is, hogy felülkerekedjenek a versenyben. A magyarok pedig minden eddiginél több pénzt költöttek el hamburgerekre és sült krumplira, ráadásul egyre többen dolgoznak a Mekiben, a KFC-ben és a Burger Kingben.

Úgy fest, nem unnak rá a magyarok a hazai nagyobb gyorsétteremláncokra: a 2017-es év után tavaly is növelni tudták a cégek mind az árbevételüket, mind a profitjukat. Ráadásul mindezt úgy sikerült elérniük, hogy közben a gazdaságot fojtogató munkaerőhiány mellett is nőtt a dolgozói állományuk. Tíz-húsz százalékkal több embert foglalkoztattak tavaly, mint két éve - igaz ebben vélhetően nagy szerepe van annak, hogy a kölcsönzött munkaerő helyett inkább közvetlen foglalkoztatásra próbálnak ráállni.

Új mintaétteremmel villantott a Meki

Gyöngyösön két szintes új éttermet nyitott a McDonalds tavaly júniusban, amelyre akkor azt mondta a társaság, hogy a "Jövő Élménye" éttermi koncepció első fecskéje lesz vidéken. Ennek a megoldásnak az a lényege, hogy a vásárlók sorban állás előtt már megrendelhetik és kifizethetik egy érintőképernyőn a hamburgereiket, majd azokat csak át kell venniük, ha elkészültek. Bár a megoldás éppen a pénztárak emberi erőforrásigényét csökkenti, tavaly így is több dolgozója volt a láncnak, mint 2017-ben. Eközben már több budapesti étteremben is használják a rendszert.

Tavaly szezonálisan a Big Mac Baconnal és BLT-vel, valamint a Goosey Gustav és a Maestro Burgerrel kísérletezett az étteremlánc.

A leadott 2018-as beszámolók szerint míg két éve csak 1405 fő volt a cégnél, addigra a létszám 1516 főre emelkedett. Ez értelemszerűen magával hozta a bérköltség növekedését is: 4,42 milliárdról 4,964 milliárd forintra ugrott egy év alatt. Az egyéb juttatásokat is beleszámolva az átlagos havi dolgozói bruttó bér meghaladta a 321 ezer forintot. A cég húzótermékének számító Big Mac 850 forint volt, így egy 40 órás munkaviszonyra kalkulált átlagos órabérből a dolgozók két darab ilyen szendvicset vásárolhattak volna.

A beszámolási időszak végén az étterem hálózatban 89 étterem működött, 46 franchise rendszerben és 43 vállalati üzemeltetésben - derül ki a McDonalds Magyarország Kft. kiegészítőmellékletéből.

A társaság árbevétele is 20 százalékkal magasabb mint volt 2017-ben: az akkori 27,63 milliárd forintos forgalom 33,98 milliárdra ugrott. Ebből pedig a profit 2,95 milliárd helyett elérte a 4,45 milliárd forintot, amiből 4,231 milliárd forintot ki is vett az akkori tulajdonos, az amerikai anyacég osztalékként.

Utóbbi lépést az indokolhatta, hogy a társaságot idén februárban eladták, az USA-beli főcég Developmental Licensee (DL) partnerévé pedig az a kormányközeli Scheer Sándor vált, aki Magyarország egyik legnagyobb építőipari vállalatának, a Market Építő Zrt.-nek alapítója, részvényese és vezérigazgatója, emellett a Unione Group ingatlanfejlesztő cég, valamint a Hotel Clark tulajdonosa. Scheer A 100 leggazdagabb 2019-es listáján 28,3 milliárd forintos becsült vagyonnal a 46. helyen állt.

Kérdés, hogy a jelenlegi bővülést fenn tudja-e tartani.

Nagyot dobott a KFC-Pizza Hut is

Tavaly év végére már 19 Pizza Hut és 58 Kentucky Fried Chicken (KFC) éttermet üzemeltetett franchise szerződéseken át az AmRest Kft. A bővülés a létszámadatokon is látszik: tavaly már 1322 dolgozójuk volt, ami 20 százalékos növekedés az előző évi 1073-hoz képest. A munkaerőhiány miatt pedig a bérköltségek és a személyi jellegű kiadások is nőttek: 4,74 milliárd forint ment erre a célra. Ez alapján pedig a béremelési hullám az itteni éttermeket is elérte, mivel a kiegészítő támogatásokkal együtt 298 750 forint körül alakult az átlagos munkavállalói bruttó.

A KFC-k és Pizza Hutok üzemeltetője pedig arról is vallott, hogy 120,69 millió forintot fizettek cafeteriára a dolgozóknak, valamint összesen 115,9 millió ment természetbeni juttatásokra. Bár ez nincs részletezve külön a tavalyi évről szóló beszámolóban, de ez többnyire a műszakonként elfogyasztható hamburgereket és menüket szokta jelenteni a gyorséttermeknél. Így közel 299 ezer forintos átlagfizetés jön ki, negyvenórás munkaviszony esetében az egyik legnépszerűbb Grander szendvicsből (1190 forint) így kevesebb mint másfél darabot tudnának venni az órabér alapján.

A társaság forgalma a 2017-es évhez képest 31 százalékkal nőtt. Két éve még 19,2 millió forint bevételük volt, tavaly viszont már 25,35 milliárdra rúgott ez az összeg. Az adózott eredmény 1,16 milliárdról 14,55 milliárd forintra nőtt. Viszont ezen növekedés után sem fizettek osztalékot a tulajdonosoknak.

A gyorséttermek néhány fontos cégadata (millió forintban) Cég Árbevétel (2017) Árbevétel (2018) Adózott eredmény (2017) Adózott eredmény (2018) Osztalék (2018) Létszám (2019) McDonald's Magyarország Kft. 27628.4 33970.6 2945.9 4448.6 4231 1516 AmRest Kft. (KFC, PizzaHut) 19207.1 25347 1164.9 1455.1 0 1322 Fusion Befektetési Zrt (Burger King) 12960.3 17425.7 808 1413.3 1323 351

Forrás: e-beszamolo.im.gov.hu

Tavaly a KFC a Nacho Tacóval és a Hot Salsa Tacóval próbálkozott a nyáron az újraporciózott MegaPocketek mellett. Az ősz végén időszakosan pedig a mexikói-magyaros Csilicsító Qurritóval csábították a vevőket.

A vállalat főként Budapest területén működteti éttermeit, de egyebek közt megtalálható még Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Székesfehérváron, Kecskeméten, Győrben, Miskolcon, Siófokon, Szolnokon és számos kisebb főváros környéki településen.

Saját emberekkel erősít a Burger King

Nem maradt el a riválisoktól a Burger King sem: a kiegészítő mellékletben felsorolt adatok alapján 42 étteremmel rendelkező lánc forgalma és eredménye is nőtt. A magyar tulajdonoscég, a Fusion Befektetési Zrt. adatai alapján 12,96 milliárdról tavalyra már 17,43 milliárdra emelkedett az árbevételük, ami 34 százalékos bővülést mutat. A cég profitja pedig elérte 1,413 millió forintot, miközben ez egy évvel korábban még csak 808 millió forint volt.

A cég ezt a beszámolójában azzal magyarázta, hogy az éttermi vendéglátás árbevétele a 4 új éttermek nyitásának, illetve a már meglévő 38 étterem és a két kávézó növekvő forgalmának köszönhetően növekedett ilyen jelentősen. Tavaly ugyanis átadták három autós kiszolgálós (drive through) rendszerű helyet, egyet-egyet a Budaörsön, Kecskeméten és Zalaegerszeg, valamint a fővárosi KÖKI-ben is nyitottak egy üzletet. A cég tavaly azt kommunikálta, hogy a következő években akár 20 új éttermet is beindíthatnak.

Új termékekkel és szezonális promóciókkal a Burger King is próbálkozott, például halloweenkor zöld buciban adták a Whoppert, valamint a két éve népszerűvé vált Bacon King-szériát is visszahozták, sőt, az időszakos burgercsaládot három különböző változatban hozták vissza tavaly. Nyáron pedig elérhető volt az éttermekben többféle, köztük Oreó ízesítésű shake is, valamint oregánós szendvics is.

Béremelésekkel a Burger King sem volt adós: 1,95 milliárd forintra ugrottak a bérköltségek és a személyi jellegű kiadások összesen. Ráadásul a cég be is vallotta, hogy a társaság szeretné a saját dolgozók részarányát növelni és a kölcsönzöttekét csökkenteni. A 134 darab fizikai alkalmazott munkavállalói bruttó fizetése 234 953 forint lehetett átlagosan a megadott bérköltségek alapján.