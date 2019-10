Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy fordulat történt a magyar használtautó-piacon

Az idei harmadik negyedévben 6,6 százalékkal esett vissza az autóimport, januártól szeptember végéig is negatív tendenciát mutat ez a terület. 2012 óta most fordult elő először, hogy kilenc hónapos távlatban is negatív a tendencia - derül ki a Weltauto jelentéséből.

A harmadik negyedévben 6,6 százalékot esett az import (-2700 autó), a leggyengébb hónapnak az augusztus számított, ekkor 17,8 százalékkal kevesebb kocsi (-2465 autó) érkezett határon túlról 2018-hoz képest.

Összességében 2,2 százalékkal vásároltak kevesebb autót a magyarok határon túlról ebben az időszakban, januártól szeptember végéig 117 352 gépkocsi érkezett hazánkba. A visszaesésben komoly szerepe lehet az euró drágulásának.

Az országon belüli átírások száma azonban továbbra is nő: kilenc hónap alatt 603 303 - 76,4 százalékban tíz évnél idősebb - személyautó cserélt gazdát, amely 5,9 százalékkal múlja felül a tavalyi év hasonló időszakát.

A hazai átírásoknál az alsó-középkategóriás (180 261 autó), kisméretű (146 051 autó) és a felső-középkategóriás (60 263 autó) modelleket vásárolták legtöbben, az SUV-k 8 százalékot hasítottak ki a tortából. Az alsó-középkategória (31 646 autó) népszerűsége az importban is megmutatkozott, de a felső-középkategóriás (20 115 autó) és az egyterű járművek (19 310 autó) is keresettek voltak.

A belföldi vételek során 12 százalékos részesedéssel az Opel (77 409 autó) bizonyult a legnépszerűbbnek a Volkswagen (60 333 autó) és a Suzuki (58 746 autó) előtt, az import esetében legtöbben Volkswagent (13 634 autó), Opelt (12 182 autó) és Fordot (10 921 autó) választottak.

Érdekesség, hogy a magyarországi autócserék és a behozatal során is az Opel Astra áll az élen kilenc hónap után. Az átírások esetében a Suzuki Swift és a Ford Focus követi a német modellt, míg a forgalomba helyezéseknél a Focus áll a második helyen a népszerűségi listán, harmadik pedig a Volkswagen Golf - olvasható a közleményben.