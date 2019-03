Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy lezárás jön Ferihegyen - ennek sokan nem fognak örülni

Két hónapig lezárják az egyik futópályát a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren április közepétől. Ez Vecsés és Üllő térségében jelent majd nagyobb forgalmat.

Április közepétől június első feléig egy futópályával üzemel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, miután a 3,7 kilométeres 2-es futópálya északnyugati (13L jelű) végéhez tartozó műszeres leszállító rendszert korszerűbbre cseréli a Budapest Airport - közölte a reptéri társaság. Az ILS berendezés éjszaka vagy rossz látási viszonyok között segíti a pilótákat a futópálya megközelítésében és a biztonságos leszállásban.

A pálya két hónapos zárása alatt egy sor egyéb korszerűsítést és javítást is elvégeznek a futópályán. Egyebek mellett burkolatjavítást terveznek, megtisztítják és kijavítják a vízelvezető rendszer aknáit, korszerűbb anyaggal végzik el a dilatációs hézagok cseréjét, valamint egyes fénytechnikai berendezéseket is korszerűsítenek. A beruházás miatt szükséges két hónapos zárás pozitívan érint bizonyos lakott területeket, elsősorban a XVII. kerületi Rákoshegy környékét, ahol alapesetben egyébként is a forgalom kevesebb, mint 5 százaléka zajlik, a zárás alatt viszont itt egészen biztosan nem lesz forgalom.

Az 1-es futópálya kizárólagos használata az átmeneti időszakban Vecsés és Üllő térségében jelent majd megnövekedett forgalmat, azonban a munkálatok befejezésével, még a nyári csúcs előtt visszaáll az eredeti forgalmi helyzet - írta a Budapest Airport. A 2-es futópálya lezárása előtt az 1-es pályát készítik fel a két hónapig tartó folyamatos működéshez. Ehhez március 18-27. között, kilenc nap alatt elvégzik a szükséges karbantartási munkálatokat, eközben az 1-es pályát lezárják a forgalom elől.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2005-ben és 2006-ban regisztrálta a legtöbb gépmozgást, évente több mint 126 ezer fel- és leszállást. A forgalmat előbb a gazdasági válság, majd a Malév leállása vetette vissza. Az elmúlt években a fel- és leszállások száma sokkal lassabban nőtt, mint az utasforgalom, elsősorban a légitársaságok nagyobb kapacitású, korszerűbb repülőgépeinek, valamint az ülőhelyek sokkal jobb kihasználtságának köszönhetően. 2018-ban mintegy 115 ezer gépmozgás volt Ferihegyen.