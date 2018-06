Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy pukkanás készül a magyar rágógumipiacon

Halls márkanéven rágógumi jelenik meg a magyar piacon - mondta Mayer Gábor, a Mondelez Hungária Kft. ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak.

Régóta szerettünk volna belépni erre a piacra, de eddig nem kaptunk zöld lámpát a zürichi központunktól. Teljesen új terméket hozunk a piacra, a rágó akár egy órán keresztül is megtartja az ízét. Két európai országban vezetjük be a márkát, Lengyelországban az év elején kerültek a boltokba, Magyarországon pedig két hete - mondta a cégvezető a napilapnak. A bevezetést komoly tervezés előzte meg: az első piacra lépési modellt nyolc éve készítették, majd ezt másik két hullám is követte.

A lengyelek főleg a gyümölcsös ízeket kedvelik. A tapasztalatok szerint ami jól működik Lengyelországban, az Magyarországon is sikeres. Ennek az az oka, hogy hasonló a két ország piaci struktúrája, a szereplői, a kereskedelem általános szerkezete - fogalmazott Mayer.

Hosszú évekig a győri üzemben gyártották a Halls cukorkát az egész európai piacra, részben ennek köszönhető, hogy erős a márka ismertsége. Majd egy hatalmas, modern gyár épült Lengyelországban, oda központosították a cukorkák és rágók gyártását. A Hallsnak az elmúlt nyolc évben nem változott a piaci ára, a gyártási költség viszont emelkedett. A piaci ár azért maradhatott változatlan, mert hatékonyabb lett a termelés, mint korábban bármikor. Háttérgyárként megmaradt a győri üzem is, ami azt jelenti, hogy ha le van terhelve a lengyel gyár, akkor a győri is beszáll a termelésbe.

A Mondelez magyarországi az irodájában 115-en dolgoznak, a székesfehérvári gyárban 600 munkatársa van, a győriben pedig 35 fő a létszám, és nagyságrendileg 30 milliárdos forgalmat érnek el évente. Ezzel az ötödik legnagyobb fmcg-vállalat az országban.

Képünk illusztráció, forrása: Stocksnap.