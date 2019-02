Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás a Tesco és az Auchan pénztáraknál - a nyugdíjasok is rákapnak

A multinacionális élelmiszerláncok szerint jól megtérül az önkiszolgáló kasszák elterjedése. A Spar és a Tesco után az Auchan is be fogja vezetni áruházaiban ezeket idén. Az idősebb korosztály jellemzően ódzkodik az automata megoldásoktól, de sokuk mind inkább felismeri előnyeiket - különös tekintettel a kézi szkennerekre. Bár a láncok nem verik nagydobra, e megoldásoknak lehetnek árnyoldalai is.

A hazai hiper-és szupermarketláncoktól kapott válaszok alapján úgy tűnik jól bevált az önkiszolgáló pénztárak bevezetése az egyre durvább munkaerőhiány elleni küzdelem során.

Új szereplőként lép be ebbe a körbe az Auchan, amelynek magyar üzleteiben jelenleg nem működnek automata kasszák. Az üzletlánc azt írta a Napi.hu-nak, hogy a vásárlói igényekre reagálva 2019 folyamán az összes magyarországi áruházukban önkiszolgáló pénztárak is üzemelnek majd. Ezt azzal indokolták, hogy áruházaik fejlesztése során az egyik kiemelt szempontjuk, hogy minél egyszerűbbé és gyorsabbá tegyék a vásárlást. Ebben segítenek az automata kasszák is, amelyeknek köszönhetően a pénztársor áteresztő képessége növekszik, így a várakozási idő a fizetéskor jelentősen csökkenni fog - kalkulál az Auchan.

E téren a Tesco serényebb volt riválisánál, hiszen már 10 évvel ezelőtt megkezdte önkiszolgáló pénztárainak üzembe helyezését. Mára a magyar Tesco áruházak közel kétharmadában van automata kassza, amely az áruházlánc szerint egyre népszerűbb. Úgy látják: az önkiszolgáló pénztárak megjelenésével hatékonyabbá vált a munkaszervezés, kisebb lett a vásárlói térből elvett hely és rövidebbé váltak a sorok. Lapunknak ugyanakkor nem adtak választ arra a kérdésre, hogy a vásárlók mekkora hányada fizet önkiszolgáló megoldásokkal, illetve, hogy miként érintették ezek a pénztárosi/eladói álláshelyeket.

Felhívták azonban a figyelmet, hogy a vásárlói élmény növelését és az időmegtakarítást szolgálja továbbá, a Tescónál már négy éve elérhető Scan&Shop szolgáltatás, illetve a mobil applikáció is: ezzel az eljárással a vásárlók egy szkenner segítségével olvashatják le a megvásárolni kívánt termékek vonalkódjait, amelyeket azonnal a bevásárlótáskába tehetnek. Azt nem írták meg, hogy ez hány üzletükben elérhető, de lapunk tudomása szerint immár nagyon sok egységben.

Felvetettük, hogy egyes nemzetközi kutatások szerint az önkiszolgáló pénztáraknál gyakoribb a vásárlói lopás, illetve az árucikkek félreárazása. A Tescótól azt a választ kaptuk, hogy az új eszközök bevezetésével a biztonsági szint nem csökkent. A rendszerben számos olyan beépített védelmi pont van, ami igyekszik kiszűrni a hibás vásárlásokat, illetve a nemfizetéseket.

A Sparnál a 381 saját egységből immár jelenleg több mint 50 üzletben van önkiszolgáló kassza, de ez a szám a társaság szerint folyamatosan növekszik. Az önkiszolgáló kasszával rendelkező üzleteik körét folyamatosan bővítik, mind a fővárosban mind vidéken. Általában egy Spar szupermarketban 3-4 darab, egy Interspar hipermarketben pedig 6 darab önkiszolgáló kassza kerül beépítésre.

Az önkiszolgáló kasszáknál fizető vásárlók aránya üzletenként eltérő, de általánosságban 35 százalék körül mozog a Sparnál. Az önkiszolgáló kasszákat használó vásárlók köre teljesen vegyes, elsősorban a fiatal és középkorú vásárlói réteg használja, de idősebb korú vásárlóik is egyre nyitottabbak az újdonság tekintetében.

A Spar válasza szerint a jelenlegi, kereskedelmi szektort jelentősen érintő munkaerő-piaci helyzetben ezzel a megoldással csökkenthető az élő munkaerő igénye, a meglévő dolgozók kevésbé leterheltek, csökkenthető a várakozási idő a kasszáknál. Az önkiszolgáló kasszák bevezetésével felszabaduló munkaórákat egyéb értékesítési folyamatokban hasznosítják.

Eddigi tapasztalataik szerint azokban az üzletekben, ahol önkiszolgáló kasszákat működtetünk, nem nőtt meg kimutathatóan a lopások száma. Természetesen visszaélések előfordulnak, de ezeket felügyelő/segítő személyzet biztosításával igyekszik elkerülni az áruházlánc.

Egy magyar lánc bebukott vele



Kissé árnyalta a képet lapunknak Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, aki szerint még mindig nagyon sokan vannak, akik ragaszkodnak a hagyományos pénztárakhoz. A vállalatok felmérései ellenére nincs meggyőződve arról, hogy az automata pénztárak valóban annyira sikeresek lennének. Például a multiláncok pénztársorainál is gyakran megfigyelhető reggelenként, hogy, ha több automata kassza működik, de mindössze egy hagyományos pénztárnál lehet fizetni, akkor a sorok nagyon hosszúra dagadnak.

Felhívta a figyelmet, hogy a magyar láncok közül a Coop már megpróbálkozott automata pénztár bevezetésével az egyik megyeszékhelyen lévő üzletében, de vissza kellett lépnie, mert azt tapasztalta, hogy a vásárlók jó része - azon belül is főleg az idősebb korosztály - nem használja az új megoldást, ezért kénytelen volt újranyitni a hagyományos kasszákat.

Mi az ami még a nyugdíjasokat is meggyőzi?

Karsai vélekedése szerint inkább csak a Tesco Scan&Shop megoldásáról, mondható el, hogy valóban jól bevált és széles körben használt. Ennek oka, hogy a bevásárlás során leszkennelgetni az árukat, majd végül csak a végösszeget kifizetni, nem annyira megerőltető, mint a végén odaállni a kassza elé egy púpos kocsival és újra ki - és bepakolni, majd egyesével beolvastatni az árukat. Ez az amitől az emberek ódzkodnak - magyarázta.

A szkennelős eszközzel már a vásárlás során nyomon követhető a költés és a megtakarítás is. A jellemzően árérzékeny nyugdíjasok körében tapasztalni, hogy amiatt kezdték el mind gyakrabban használni, mert megmutatja az aktuális összeget, hogy éppen hol tartanak, mennyi vásároltak - értékelt az érdekképviseleti elnök. Akinek ki van porciózva a pénze és döntenie kell, hogy legfeljebb 5 ezer forintból fog élelmiszert vásárolni, az sokkal könnyebben gazdálkodik így, hiszen látja, hogy most mondjuk 3800 forintnál jár, akkor beleférhet még egy tejföl például. Ráadásul törölheti is a szkennerből, ha mégsem fér bele a keretbe az adott portéka.

Karsai szerint szerint immár sok kereskedelmi munkahely is fölöslegessé vált az automatizált pénztárak, fizetőrendszerek elterjedése miatt, ám ez az állítás ugyanúgy igaz az e-kereskedelem és az automatizált rendelésfelvétel térhódítására is. Az "eltűnt" álláshelyek számáról nem rendelkezik pontos becsléssel.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html