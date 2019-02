Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás jöhet a bankokban - hoppon maradnak a közjegyzők?

Hosszabb kamatfixálású hiteleket akar az MNB a vállalati és a háztartási szektorban is. A bankszámlaváltást egyszerűsítenék, de a tranzakciós illetékből csak a digitális fejlesztésekre adnának kedvezményt.

A pénzügyi rendszert is alaposan megreformálná a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 330 pontos Versenyképességi programjában. A kisebb, a bankok által hitelképtelen cégeknek kedvezne számos intézkedés. A tervek szerint a jegybank erősítené például a garanciarendszereket, ezáltal a bankok által jelenleg hitelképtelennek tartott, ám életképes vállalkozások is finanszírozáshoz juthatnának.

Újdonságként bevezetnék az úgynevezett fordított kezességvállalást. Ennek lényege, hogy a banki hiteligény előtt a garanciaszervezet (valószínűleg a Garantiqa Zrt. - a szerk.) minősítené az ügyfelet. A vállalkozás nem a bankhoz menne hitelért, hanem elsőként a garanciaszervezethez fordulna, és ha az garanciaképesnek ítéli, csak akkor keresné meg a hitelintézetet. A jegybank a kizáró kritériumokon is lazítana, amelyek alapján nem adhatnak hitelt a bankok. A garancia mértékét is növelnék, a kockázatos cégeknél akár 80 százalék fölötti arányban is igénybe vehetnék ezt a bankok, vagyis ha az ügyfél becsődöl, a kölcsön 80 százalékát megkapnák a garanciaszervezettől.

Angyali biznisz

A startupoknak kedvez az az intézkedésterv, amely adókedvezményt adna az üzleti angyaloknak. A kedvezményt a háromévesnél idősebb vállalkozásokat finanszírozó angyalbefektetők is igénybe vehetnék.

Az induló és növekedés előtt álló vállalkozások finanszírozási igénye ugyanis éppen akkor a legmagasabb, amikor jövedelemtermelő képességük még a legalacsonyabb. E vállalkozások banki finanszírozása magas kockázatú, emiatt jellemzően kiszorulnak a bankhitelek piacáról. Az ilyen vállalkozásoknál a co-investment, vagyis a magán- és az állami szektor együttes, közös befektetéseit is támogatná az MNB.

Új nhp jöhet

A banki hitelportfóliókkal sem elégedett maradéktalanul az MNB. A vállalati hitelezés jelenlegi növekedése megfelelő, de szerkezete lejárati- és kamatkockázatokat hordoz magában, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) finanszírozásában. A hosszú lejáratú és fix kamatozású hitelek aránya a növekedési hitelprogramok (nhp) kivezetése óta visszaesett, nemzetközi összehasonlításban is alacsony.

Annak érdekében, hogy a stabilitási szempontból előnyös, hosszú távon kiszámítható kamatozású hitelek részaránya növekedjen, az MNB 2019 elején elindította az nhp fix konstrukciót 1000 milliárd forint keretösszeggel. A program a kkv-k hitelállományán belül növelni kívánja a hosszú lejáratú kamatfixálás arányát.

Kiszámíthatóság kell

A háztartásoknál is lát kockázatokat a jegybank. Az egyik ilyen a túlzott eladósodás, a másik pedig a kamatkockázat. A jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben olcsók a hitelek, de egy jövőbeli kamatemelés után nőhetnek az adósságterhek. A többéves kamatperiódussal rendelkező hitelek aránya a fennálló hitelállományban egyelőre nem éri el az 50 százalékot, pusztán az új folyósításokon keresztül ez az arány csak nehezen tud növekedni.

A fennálló változó kamatozású jelzáloghitel-állománynál a hosszabb kamatrögzítésű hitelekkel való kiváltás jelenthet megoldást, amit a kiváltásokat terhelő költségeket csökkentő intézkedések támogathatnak - írja a jegybank. A Napi.hu elsőként számolt be arról, hogy a fennálló mintegy 1200 milliárd forintos forintosított egykori devizahitel-állomány kiváltásáról már tárgyal a jegybank a Magyar Bankszövetséggel. A jegybank emellett a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek (mfl) további elterjesztésében látja a probléma egyik megoldását, de a hitelkiváltást feltételein is javítana: az előtörlesztés költségeit csökkentené, a kiváltás időtartamát pedig rövidítené.

A bankszámlaváltás egyszerűbben

A bankszámlák költségei miatt sok bírálat érte a jegybankot, ezen is javítana az MNB. A fő ok, a tranzakciós illeték eltörléséről nincs szó a javaslatban, de a bankszámlaváltást tovább egyszerűsítené és gyorsítaná a jegybank. A bankszámlacsomagok összehasonlíthatóságán is javítanának. A javaslatok között van, hogy a bankok dolgozzanak ki bankszámla konstrukciókat a nyugdíjasok, szociálisan hátrányos helyzetben lévők bankkapcsolatainak növelésére. Emellett a javaslatok között vannak a csomag alapú számlacsomagok, amelyekben egy átalánydíjért cserébe korlátlan mennyiségű tranzakciót végezhetne az ügyfél.

A Matolcsy György jegybankelnök által korábban "taktikai atomfegyvernek" titulált pénzügyi tranzakciós illetékből is kaphatnának engedményt a hitelintézetek, ha azt az elavult it-rendszerek felújítására, cseréjére és az azonnali fizetési rendszerrel összehangolt fejlesztésekre fordítják. Az adókedvezményt a rendelkezésre álló költségvetési mozgástérrel összhangban kell kidolgozni - olvasható a javaslatcsomagban. A digitalizáció kiemelten fontos, az MNB szerint fejleszteni kellene az olyan megoldásokat, amelyek során otthonról, kényelmesen online igényelhetnének az ügyfelek hitelt vagy más szolgáltatásokat. A közjegyzői díjakat is csökkentené a jegybank a lakáshiteleknél, sőt magát a közjegyzőt is kiválthatná a programcsomag szerint egy központi digitális platform.