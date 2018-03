Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás jöhet a fizetéseknél - itt az előrejelzés

Az elmúlt években dinamikus növekedés jellemezte a hazai online fizetési piacot: alig hat év alatt megtízszereződött a volumene - derül ki az eNet, OTP Mobil megbízásából készült kutatásából. Néhány év múlva ez az érték ismét megtöbbszöröződhet.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy egyre több vállalkozás ismeri fel azt a problémát, hogy ha nem kínál választási lehetőségeket a vásárlóinak a fizetési mód kiválasztásakor, akkor egy évi 40-50 százalékos arányban növekvő piacból maradhat ki - mondta el Al-Absi Gáber Seif, az OTP Mobil ügyvezető - helyettese.

Azonban az elérhető fizetési megoldásokat kihasználó kereskedők száma még mindig kevés annak ellenére is, hogy egy online fizetési rendszer bevezetése már nem jelent nagy költséget a cégeknek, hiszen a befektetett összegek hamar megtérülnek. Elég csak arra gondolni, hogy a vásárló kisebb eséllyel áll el a vásárlástól, ha ott helyben lehetősége van kifizetni a kiválasztott terméket és nem kell napokig várnia az utánvétes kifizetésre - tette hozzá.



A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2016-ban 375 milliárd forint értékben fizettek az interneten belföldön a hazai kibocsátású bankkártyákkal.

Az online fizetési piac legjelentősebb szereplői az eNET kutatása alapján (abc sorrendben) a Barion, Borgun, CIB Bank, Erste Bank, Global Payment, K&H Bank, OTP Bank, OTP Mobil és Simple, PayPal, Six Payment, Wirecard.

Bőven van potenciál

A fejlesztés kulcsfontosságú ezen az állandó fejlődést megkövetelő területen, amit a szabályozói környezet is tükröz: a 2018-ban hatályba lépő európai pénzforgalmi irányelv (PSD2), és a 2019 közepén bevezetésre kerülő azonnali fizetési rendszer számos lehetőséget és egyben feladatot is hozni fog magával, mindemellett várhatóan intenzívebbé válik a verseny idehaza is a szereplők között.

A folyamatos fejlődés hatására ugyanakkor az online fizetési piac további bővülésére lehet számítani. 2017-ben csak az első három negyedév online fizetési forgalma 363 milliárd forintra rúgott (a 2016-os év azonos időszakában 264 milliárd forintra), ami megközelítette 2016 teljes évi forgalmát (375 milliárd forint). A hazai online fizetési piac pedig néhány év alatt elérheti akár az 1000 milliárd forintos forgalmat is.

Az online fizetési piac még egy kiaknázatlan terület, rengeteg lehetőséget rejt magában, így érdemes megismerni a működését. Ennek érdekében az eNET az OTP Mobillal közösen eTrends Monitor néven kutatássorozatot indít, amely a digitális világ legfontosabb fizetési trendjeit mutatja majd be rendszeresen.

eNET Internetkutató Kft.