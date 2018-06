Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás jöhet a taxis cégeknél - érdekes dolgok derültek ki

Bár szinte mindegyik budapesti taxitársaság komoly bevételnövekedést ért el 2017-ben, a bérek és más kiadások levonása után az árbevételarányos jövedelmezőség már nem olyan rózsás, a cégek nagy része gyakorlatilag nullszaldósan zárt. Kivételek persze vannak, de nem csoda, hogy megindult a koncentráció, a nagyobb cégek bekebelezik a kisebbeket.

Jó évet zártak a Budapesti Közlekedési Központ által minősített taxitársaságok, már ami a bevételnövekedést illeti. Több cég két számjegyű bővülést tudhat magáénak.

A profitlabilitásról azonban nem lehet ezt elmondani: a piac messze legnagyobb szereplője a Főtaxi és az Uber-utódként Budapestre érkező Taxify kivételével a cégek bevételét szinte teljes egészében felemésztették az anyag-és személyi jellegű kiadások.

Az 545,3 millió forintos bevételű City Taxi Fuvarszervező Szövetkezetnek például 10,7 milliója maradt adózás után, amely kevesebb mint 2 százalékos arány. Csak az 54 dolgozó bére felemésztett 300 millió forintot.

A City Taxi eredménye (forint)

2016 2017 változás forintban

változás százalékban Értékesítésből származó bevétel 505 450 000 545 289 000 39 839 000

7,88% Személyi jellegű ráfordítások 271 696 000 299 449 000 27 753 000

10,21% üzemi eredmény 4 780 000 11 644 000 6 864 000

143,60% Adózás előtti eredmény 4 417 000 11 788 000 7 371 000

166,88% Társasági adó 1 068 000 1 051 000 -17 000

-1,59% Adózott eredmény 3 349 000 10 737 000 7 388 000

220,60% Árbevétel-arányos jövedelmezőség 0,66% 1,97%

Forrás: Beszámolók

Fontos tudni, hogy a taxicégek dolgozói nem a taxisok, hanem a központ alkalmazottai (diszpécserek, ügyintézők, vezetőség, stb.) A City Taxi kiegészítő mellékletéből például kiderül, hogy a tagok (taxisok) száma 426, ők azonban saját vagy kifejezetten erre szakosodott cégeknél vannak bejelentve.

Visszatérve a jövedelmezőségre, a 6X6 taxi 426,2 milliós nettó bevétel mellett mindössze 2 milliós adózás utáni nyereséget termelt. A 39 dolgozó költsége 104 millió forint volt, a maradék anyagjellegű ráfordításokra, nagyrészt szolgáltatások igénybevételére ment el.

A 6x6 Taxi eredménye (forint)

2016 2017 változás forintban változás százalékban Értékesítésből származó bevétel 390 378 000 461 246 000 70 868 000 18,15% Személyi jellegű ráfordítások 76 540 000 104 293 000 27 753 000 36,26% üzemi eredmény 42 616 000 1 942 000 -40 674 000 -95,44% Adózás előtti eredmény 44 286 000 3 193 000 -41 093 000 -92,79% Társasági adó 4 799 000 1 120 000 -3 679 000 -76,66% Adózott eredmény 39 487 000 2 073 000 -37 414 000 -94,75% Árbevétel-arányos jövedelmezőség 10,12% 0,45%

Forrás: Beszámolók

A Taxi 4 közel 280 milliós forgalmából 5,6 milliós profitot termelt, amely 2 százalékos arány. A 24 dolgozó járandóságai 65,3 millió forintot vittek el, a többit pedig az anyagjellegű ráfordítások.

A Taxi 4 eredménye (forint)

2016 2017 változás forintban változás százalékban Értékesítésből származó bevétel 255 808 000 279 430 000 23 622 000 9,23% Személyi jellegű ráfordítások 56 518 000 65 335 000 8 817 000 15,60% üzemi eredmény 6 632 000 7 936 000 1 304 000 19,66% Adózás előtti eredmény 2 074 000 5 926 000 3 852 000 185,73% Társasági adó 516 000 276 000 -240 000 -46,51% Adózott eredmény 1 558 000 5 650 000 4 092 000 262,64%

Forrás: Beszámolók

A családi tulajdonban lévő Taxi 4-el kapcsolatban álló Tele 5 Taxi Hungary Kft. jóval kisebb szereplője a budapesti piacnak. Tavaly 37 milliós bevételből, mindössze 356 ezres profitot tudtak termelni. A 2016-os évet ennél is rosszabb profitrátával zárták, korábban pedig veszteségesek voltak. A cég 9 embert foglalkoztat a friss beszámoló szerint.

A Tele 5 Taxi eredménye (forint)



2016 2017 változás forintban változás százalékban Értékesítésből származó bevétel 33 109 000 37 076 000 3 967 000 11,98% Személyi jellegű ráfordítások 9 074 000 6 991 000 -2 083 000 -22,96% üzemi eredmény 94 000 443 000 349 000 371,28% Adózás előtti eredmény 95 000 424 000 329 000 346,32% Társasági adó 66 000 68 000 2 000 3,03% Adózott eredmény 29 000 356 000 327 000 1127,59%

Forrás: Beszámolók

Az MB Elite 150 milliós értékesítési bevétele is elolvadt tavaly, nyeresége mindössze 240 ezer forint lett. Érdekesség, hogy a cég főtevékenysége nem a személyszállítás, hanem a PR és kommunikáció, amelyből - a beszámoló szerint - bevételük zöme származott. A cég egyébként a bevételéhez képest kevés embert foglalkoztat, átlagos létszámuk 11 fő volt. A bevétel a közel 100 milliós anyagjellegű ráfordításokra ment el.

Az MB Elite eredménye (forint)



2016 2017 változás forintban változás százalékban Értékesítésből származó bevétel 131 787 000 149 826 000 18 039 000 13,69% Személyi jellegű ráfordítások 28 952 000 35 338 000 6 386 000 22,06% üzemi eredmény 545 000 468 000 -77 000 -14,13% Adózás előtti eredmény 553 000 512 000 -41 000 -7,41% Társasági adó 266 000 272 000 6 000 2,26% Adózott eredmény 287 000 240 000 -47 000 -16,38%

Forrás: Beszámolók

Az egyik kivétel a Főtaxi, amely messze a legnagyobb szereplő a piacon a maga 2,2 milliárdos bevételével. A Főtaxi öt év alatt megduplázta bevételét, adózott eredménye pedig még látványosabban nőtt: a 2013-as 5 millió és a 2014-es 50 millió forint után tavaly és 2016-ban is a 400 milliót súrolták. Ez 2016-ban 21, tavaly pedig 17,5 százalékos profitabilitást eredményezett. A cégnél átlagosan 79-en dolgoztak. Saját tőkéje 2017 végén elérte a 2 milliárd forintot.

A Főtaxi eredménye (forint) (forint)

2016 2017 változás forintban változás százalékban Értékesítésből származó bevétel 1 889 208 000 2 184 858 000 295 650 000 15,65% Személyi jellegű ráfordítások 318 033 000 418 411 000 100 378 000 31,56% üzemi eredmény 404 194 000 389 540 000 -14 654 000 -3,63% Adózás előtti eredmény 421 409 000 401 824 000 -19 585 000 -4,65% Társasági adó 24 981 000 18 181 000 -6 800 000 -27,22% Adózott eredmény 396 428 000 383 648 000 -12 780 000 -3,22%

Forrás: Beszámolók

Meglepően jól teljesített az Uber utódjának nevezett Taxify Hungary Kft. A 2016 júliusában indult cég az első csonka évben még 32,6 milliós bevételt és 6,2 milliós veszteséget ért el, tavaly azonban már 161,6 milliós bevételhez 65,1 milliós nyereség társult, amely messze a legjobb arány - több mint 40 százalék - a cégek között. A vállalatnál csak 10 ember dolgozik.

A Taxify eredménye (forint)

2016 2017 változás forintban változás százalékban Értékesítésből származó bevétel 32 662 000 161 682 000 129 020 000 395,02% Személyi jellegű ráfordítások 14 082 000* üzemi eredmény -6 311 000 65 159 000 71 470 000 -1132,47% Adózás előtti eredmény -6 232 000 65 116 000 71 348 000 -1144,87% Társasági adó 0

268 000 268 000 Adózott eredmény -6 232 64 848 000 64 854 232 -1040664,83%

Forrás: Beszámolók

* a cég 2017-től a KIVA alanya

Koncentrálódik a piac

A Főtaxi nemrég jelentette be, hogy megveszi a Budapest Taxit, május 7-től pedig a cég nevére került az MB Elite Luxury Kft. is. Ez utóbbinak inkább csak adminisztratív jelentősége van, hiszen az MB Elite korábbi tulajdonosa - a Stelius Zrt.-n keresztül - az a Nagy Elek, aki két cégén keresztül a Főtaxi felét is birtokolja.

Persze nem csak a Főtaxi kezdett felvásárlásba, nemrég a 6x6 taxi és a Taxiplus is összeolvadt, utóbbi 2017 márciusa óta TaxiPlus World Kft. néven működik.

A Taxiplus is leadott már beszámolót a 2017-es évről, de csak március elejétől számítva. A cég 109,5 milliós bevételből 3 milliós veszteséget termelt. Jogelődje a Taxiplus Europe Kft. 2016-ban 308 milliós bevétellel és 44 milliós nyereséggel zárt, azt megelőzően 298 millió aránylott a 7,1-hez.

A minősített taxitársaságok között van a 7X7 Taxi, amely 2017 kezdett bevételt termelni, igaz ez mindössze 571 ezer forint lett 2,7 milliós veszteség mellett. A 7x7 taxi tulajdonosa egyébként az a Kraft Invest Kft, amelynek a Budapest Taxiban is volt érdekeltsége, mielőtt a Főtaxi megvásárolta volna.

A Budapest Taxi egyelőre nem tett közzé 2017-es beszámolót.

A kép forrása: Shutterstock.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK