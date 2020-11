Nagy változás jön a fizetésekben - itt vannak a részletek

Novemberben elindult az Erste Bank új szolgáltatása, a bankkártyához kapcsolódó részletfizetési lehetőség. A Mastercarddal közösen létrehozott megoldással akár a tandíjat vagy a fogorvost is fizetheti bárki részletekben a folyószámla-hitelkerete terhére – mondta Annus Norbert, az Erste Bank Kártya és Fogyasztási Hitelek Igazgatóság vezetője.

- A világon elsőként elindult az Ersténél a betéti kártyák folyószámlahitel-keretéhez kapcsolódó részletfizetési szolgáltatás. Mi ennek a lényege?

- Ez a megoldás a hitelkártyánál már évek óta megvolt, a betéti kártyánál viszont valóban világújdonságról van szó. A szolgáltatás lényege az, hogy a folyószámlahitellel rendelkező ügyfél dönthet úgy, hogy az adott tranzakció során költött összeget nem a szokásos rulírozó hitelként fizeti vissza, hanem részletekben, több hónap alatt törleszti.

Ez hasonló az áruhitelhez, de sokkal praktikusabb, egyszerűbb annál. Az áruhitelt a kereskedőnél egy külön ügyintézőnél kell igényelni, ez a lépés viszont most kihagyható. Az ügyfél a kiszemelt áruval azonnal mehet a pénztárhoz, ahol fizetéskor a kártya terminálon választhatja ki, hány hónapos futamidőre szeretné megvásárolni a terméket. Ha interneten fizet, akkor a bankkártya adatainak megadását követően van lehetőség a részletfizetési opció kiválasztására. Egyik esetben sincs szükség külön ügyintézőre, és nem kell várni a hitelbírálatra sem, hiszen az már a folyószámlahitel igénylése során megtörtént.

- Miben más ez a hitel, mint egy hagyományos áruhitel?

- Az egyszerűsége és a kényelmes igénylési lehetőség mellett azt érdemes kiemelni, hogy 20 ezer forint fölött gyakorlatilag bármilyen vásárlásra és bármilyen kereskedőnél használható. Kisebb értékű árut is lehet így vásárolni részletre. A hitelkártyáknál azt tapasztaltuk, hogy átlagosan 50-100 ezer forint között mozog az az összeg, amire az ügyfelek a részletfizetést igénybe veszik. Az áruhiteleknél ennél magasabb az átlagos összeg.

Míg az áruhitelt jellemzően csak bizonyos áruházakban adják műszaki cikkekre vagy bútorokra bizonyos pénzügyi cégek, ez a részletfizetési lehetőség minden olyan boltban és internetes webáruházban elérhető, ahol Erste Mastercard kártyával vásárol az ügyfél, akinek folyószámlahitele van. Az is előny lehet sokak számára, hogy a folyószámlájukat vezető bankjuknak törleszthetik a kölcsönt, automatikusan a fizetésükből, nyugdíjukból levonva, nem kell egy másik pénzügyi céggel szerződniük, és hónapról hónapra átutalniuk a részleteket, vagy befizetni a sárga csekkeket.

- Hol lehet még használni ezt a részletfizetést, ahol például az áruhitelt nem lehetett?

- Az áruhitelhez jellemzően az kell, hogy a kereskedő szerződést kössön a szolgáltató bankkal vagy pénzügyi vállalkozással. Ebben az esetben viszont az is elég, ha rendelkezik olyan bankkártya terminállal, amely elfogadja a Mastercard kártyákat. Magyarán, ahol bankkártyás fizetés lehetséges, ott ez a részletfizetési lehetőség is adott. A költségesebb egészségügyi szolgáltatásokra, a fogorvosi kezelésekre, szépészeti beavatkozásokra sem adnak általában áruhitelt, pedig lenne igény arra, hogy részletekben fizessenek az ügyfelek. Ez az új szolgáltatás erre is megoldást kínál.

- A külföldi boltokban, webáruházakban is működik majd ez a lehetőség?

- Jelenleg forint tranzakciókra működik a lehetőség, így külföldi vásárlások esetén egyelőre nem engedélyezett a részletfizetés.

- A karácsony közeledtével egyre többen élnének ezzel a lehetőséggel. Mit kell tenniük az ügyfeleknek, ha ilyen szolgáltatást szeretnének igénybe venni?

- Ha még nincs folyószámlahitelük az Erste Banknál, akkor igényelniük kell, emellett szükségük van a folyószámlájuk mellé egy Mastercard típusú bankkártyára is. Ha a hitelbírálat pozitív, vagy már korábban is volt folyószámlahitelük, akkor a NetBankban néhány kattintással megadhatják hozzájárulásukat a szolgáltatáshoz, de megtehetik ezen nyilatkozatukat TeleBankon vagy bankfiókban is. Azon ügyfelek 20-25 százaléka, akik számára ez a lehetőség elérhető, ezt már meg is tette. Ez érthető, hiszen a hitelkártyás ügyfelek is kedvelik a részletfizetési terméket, és rendszeresen használják.

- Mennyi a költsége ennek a hitelnek? Milyen kamatokkal számolhatnak az ügyfelek?

- Jelenleg a kormányrendeletnek megfelelően az év végéig 5,75 százalékos a THM, de azt követően is kedvezőbb lesz, mint a normál folyószámlahitelé. Természetesen, ha valaki úgy dönt, nem akarja fizetni a kamatot, és van erre lehetősége, az bármikor előtörlesztheti a hitelt teljesen ingyenesen.

- A kereskedők számára milyen előnyökkel járhat ez a szolgáltatás?

- Az, hogy a vásárlók a teljes érték kifizetése helyett részletre is megvehetik a drágább termékeket, mindenképpen extra forgalmat generálhat. Azok is ott vásárolhatnak drágább telefont, műszaki cikket, akik korábban ezt nem tehették meg, hiszen nincs szükség komoly infrastruktúrára, bonyolult adminisztrációra, csak egy bankkártya terminálra. Az áruhitel annak adminisztrációs terhei miatt a kisebb boltok számára jóformán elérhetetlen szolgáltatás volt, a bankok jellemzően csak a hipermarketekkel, vagy nagyobb műszaki- és barkácsáruházakkal tudtak szerződni erre. Az is nagy előnye ennek az új lehetőségnek, hogy a készpénzhasználat helyett az elektronikus fizetés irányába terelni a tranzakciókat.

