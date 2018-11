Nagy változás jön a fizetéseknél - erre számíthat jövőre

Jövő év közepétől a hazai forint átutalásaink legfeljebb 5 másodpercen belül, 0-24 órában, a hét minden napjában célba érnek, ennek érdekében a háttérben a bankok és a központi rendszert üzemeltető Giro Zrt. oldalán már javában tesztelik a rendszert és a csatlakozásra készülnek. A portfolio.hu összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

Minden bank csatlakozik az azonnali fizetési rendszerhez (AFR), mely 2019. július 1-jén kezdi meg működését. Az azonnali rendszer egész évben, 0 -24 órában, a hét minden napján működik, a tervezett karbantartásra legfeljebb évente 24 órája lesz a bankoknak, a tranzakciók tipikusan 1-2 másodpercen, de maximum 5 másodpercen belül teljesülnek, a pénz a címzett számlájára kerül - olvasható a portálon.

A magyar központi rendszert eleve úgy építik meg, hogy később az európai uniós SEPA szabványoknak is megfelelhessen, illetve később eurós fizetési tranzakciókat is képes legyen kezelni, a magánszemélyek esetében minden 10 millió forint alatti átutalás azonnali lesz. (Kivételt jelentenek a papír alapon benyújtott utalások, és az átutalási megbízás alapján későbbi értéknappal teljesítendő tételek),

A rendszerben másodlagos bankszámla azonosítóval is indíthatók utalások, mint például mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek. A fizetési kérelem esetében a nem pénzforgalmi (például közüzemi) szolgáltatók akár a számlavezető bankjukat kikerülve, közvetlenül is csatlakozhatnak a központi infrastruktúrához. Mindenki ugyanazt az ügyfélbarát szabványt fogja használni.

Az MNB és a Giro Zrt. 2019. január 1-jétől a jelenlegi tranzakcióalapú árazásról a rendszerterhelés szerinti csomagárazásra tér át. A GIROInstant kiegészítő szolgáltatásai (fizetési kérelem és másodlagos számlaazonosító) tranzakcióit külön díj felszámítása nélkül biztosítják majd.