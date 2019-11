Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás jön a gyógyszertárakban - jövőre ezért már börtön is járhat!

A patikák nem trükközhetnek majd a „költözködésnél”, de más szabályok is változnak a parlamenthez benyújtott törvénymódosítás alapján. A következő évben már szabadságvesztéssel lehet majd büntetni azt, aki jogosulatlanul, megtévesztően használ felsőoktatásban kapható címet - írja az Azénpénzem.hu.

Az egészségügyi szolgáltatások "fejlesztéséről" a parlamenthez benyújtott javaslatcsomagból úgy tűnik, mintha a gyógyszertárak sorozatos trükközésekkel próbálnák kijátszani a szabályokat. Olyan módosítást kezdeményeznek például, amely az indoklás szerint kizárja, hogy a patika többszörös költözéssel jogszerűen átléphesse a maximális 1000 méteres távolságot. A jövőben tehát már nem lesz áthelyezhető a gyógyszertár az eredeti működési helyétől akár több kilométerrel távolabbra - olvasható a portálon.

Egy "pontosítás" következtében 2020. július 1-jétől nem forgalmazhatók majd azok a homeopátiás gyógyszerek, amelyek tulajdonképpen most sem felelnek meg szabályoknak.

A jogalkotók szükségesnek tartják szankcionálni, ha a működtető visszaél a vis maior helyzet nyújtotta felmentéssel a többletszolgáltatás teljesítése alól. Egy másik kiskaput is igyekeznek becsukni. A törvény jelenleg előírja, hogy a gyógyszertárat működtető társaságok tulajdonosi összetételét - a gyógyszerészi tulajdonlás előírásának betartását - ellenőrizendő a megalakuláskor be kell nyújtani a társasági szerződést az egészségügyi államigazgatási szerv részére. A létesítő okirat módosítását is jelenteni kell. Az egészségügyi államigazgatási szerv által vizsgálandó kérdések körét a következő évtől kiterjesztik a megállapodásokban és a hozzájuk kapcsolódó mellékletekben.

Bűncselekmény lesz az áltudományos titulus

A kuruzslás tényállásának kiegészítésével elítélhetővé válnak az úgynevezett "aposztróf doktorok". Még jelenleg is megtalálható a neten az az ajánlat, ami közel 250 ezer forintért (most akciósan 150 ezerért) kínál alternatív, illetve parabolikus doktori címet. Az ezt megszerzők 'dr-ként (tehát aposztrófos doktorként) "praktizálnak".

Az aposztrófos doktorok létjogosultságát a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége is bírálta, de tenni ellenük jogilag ők nem tudtak. Most viszont egyenesen börtönbüntetéssel fenyegetik az áldoktorokat, valamint az "oktatással összefüggő jogosulatlan tevékenység" végzőjét (a kamupapír kiállítóját).

A részletes indoklásban leírták: "az oktatással összefüggő jogosulatlan tevékenység szankcionálási körével kapcsolatos jogalkotói szándék a felsőoktatásban megszerezhető végzettséget igazoló oklevél mellett kiterjed az iskolarendszeren kívüli képzésben (felnőttképzésben), valamint az iskolai rendszerű képzésben (felnőttoktatásban) kiadható okiratokra is".