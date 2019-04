Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás jön a Spar termékeinél

A Spar az egészséges életmód népszerűsítése és lehetővé tétele végett a saját előállítású termékcsaládjában jelentősen mérsékeli a hozzáadott cukor mennyiségét, még az idei évben. A Kevesebb cukor - több vitalitás! elnevezésű kampánya mellett a pékáruk sótartalmának csökkentését is tervezi a lánc - írják közleményükben.

A tavalyi éves eladási mennyiségeket alapul véve 2019-ben legalább 50 tonnával csökkenti a saját márkás termékei cukortartalmát a Spar - közölte az áruházlánc, mely állítása szerint nagy hangsúlyt fektet az egészségtudatos életvitel és a hozzá kapcsolódó termékkínálat népszerűsítésére, valamint az ételintoleranciával élő emberek segítésére.

"A Spar áruházakban 2016 októberétől a glutén- és laktózmentes, a bio és speciális élelmiszereket, illetve a tudatos táplálkozás termékeit elkülönítve, színkódokkal és piktogramokkal jelölve kínáljuk, ezzel is megkönnyítve a tájékozódást. A cukorcsökkentett áruk kapcsán is élünk ezzel a lehetőséggel, az új receptúrák kialakításával párhuzamosan új külsőt is kap az érintett termékek egy része, illetve informatív kampányt indítunk Kevesebb cukor - több vitalitás! szlogennel" - mondta Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője.

A cukortartalom csökkentését a sajátmárkás termékeknél fokozatosan hajtja végre a boltlánc. Már tavaly eldöntötték, hogy először egyes tejdesszertek, alkoholmentes üdítő- és energiaitalok és reggeliző termékek esetében változtatnak a recepteken. Idén pedig a polcokra is kerültek már ezek a - többnyire hazai fejlesztésű - áruk. A cég a hagyományos cukor helyettesítésére is kínál termékeket: ilye a Spar Vital Eritrit, a Vital Stevia vagy a Vital Nyírfacukor és Nyírfa porcukor termékeket.

A következő terv pedig az, hogy a saját gyártású élelmiszereik sótartalmát is mérsékeljék. Idén elkezdődtek a kutatások és vizsgálatok - többek között vásárlói kóstoltatások és íztesztek segítségével -, hogy jelentősen csökkentett sótartalmú saját márkás pékáruk kerülhessenek az üzletekbe akár már a következő évben.

Emellett pedig a felhasznált pálmaolaj mennyiségét is jelentősen visszafognák, mivel az alapanyag iránt világszerte fokozódó igénynek esőerdők - és így számos növény- és állatfaj - esik áldozatául. Saját termékeiknél ezt az év végére szeretnék elérni.

A környezettudatosság jegyében korában a zöldséges és gyümölcsös zacskók vásárlásához kínáltak tartós megoldást.