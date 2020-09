Nagy változás jön Ferihegyen

Megkezdi a második futópálya karbantartását a Budapest Airport Zrt. - adta hírül a társaság.

A koronavírus-járvány a tavaszi utasforgalmat befolyásolta a legerőteljesebben: ekkor a Budapest Airport elvégezte az egyes számú futópálya teljeskörű karbantartását, ősszel pedig - az újbóli utasszám-csökkenés időszakában - kezdődik a második számú futópálya, és a hozzá kapcsolódó gurulóutak karbantartását - jelentette be a repülőtér-üzemeltető.

Ebben az időszakban minden fel-és leszállást az 1. pályán végeznek el, így a környező települések felett átmenetileg megnövekedhet a légi forgalom, ez azonban a szeptember elejétől tapasztalható újbóli utasszámcsökkenés miatt a szokásoshoz képest számottevően lecsökkent gépmozgást jelent.

A munkálatok részeként javítják a gurulóutak vízelvezetési rendszereinek aknáit és az Y-gurulóút aszfaltpadkáját, karbantartják a pályahőmérő műszereket, navigációs és fénytechnikai rendszereket és olyan kisebb betonfelület-javításokat is elvégeznek, amelyek továbbra is, hosszút ávon garantálják a repülés biztonságát.

A 2. futópálya betonburkolatának felfestései is megújulnak, a földet érési zónában pedig - a futóművek megfelelő tapadása érdekében - eltávolítják a kerekekről származó, a leszállásoknál odaégett gumit. A futópályazárat kihasználva a zöldfelületeken kaszálást végeznek: a repülés biztonsága szempontjából ez is rendkívül fontos, hiszen a magasabb aljnövényzetben megbúvó rágcsálók odavonzzák a repülésbiztonsági kockázatot jelentő, nagytestű ragadozómadarakat is.